دون العثور على الأباء.. إنتشال رضيعة من تحت الأنقاض مع 2 من الأشقاء

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لطفلة رضيعة من غزة تم إنتشالها من تحت أنقاض منزل هي وأثنين من اخوتها، وذلك بعد قصف الإحتلال الإسرائيلي لبيتهم.

إنتشال طفلة 6 اشهر من تحت الإنقاض في غزة مع أثنين من أخواتها بدون العثور على أبويها

وتسبب القصف للطفلة ذات الـ 6 اشهر بعدد من الجروح في رأسها، وعدد من الإصابات ايضا لاخواتها، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى ليتلقوا العناية الطبية اللازمة.

ولم يتم العثور على والديها تحت الإنقاض حتى الآن، ولا يعرفون حتى الآن ما إن كانوا على قيد الحياة أم لا.

ويقول الصحفي الذي ظهر في الفيديو حاملا الطفلة، بأن هذه الطفلة هي واحدة من بين مئات الاطفال الذي تعرضوا للقصف داخل منازلهم بصواريخ الإحتلال الإسرائيلي.

https://www.instagram.com/reel/CyjVSEpI-Rh/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==