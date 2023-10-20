أخبار الفن| وفاة الكاتب الكبير رؤوف توفيق.. والنجوم على أبواب معبر رفح

وفاة الكاتب الكبير رؤوف توفيق.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: نجوم الفن بمعبر رفح، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
أحمد فهمي يعلن عن مبادرة للتبرع لشعب فلسطين
أعلن الفنان أحمد فهمي عن إطلاق مبادرة من أجل التبرع لصالح أهل غزة و أعرب عن استيائه عن تفاقم القضية الفلسطينية وما يحدث من قتل وذبح بشكل مستمر على يد الأحتلال الأسرائيلي ذلك من خلال فيديو على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.
لا أملك إلا الدعاء.. أسما شريف منير تظهر بـ الشال الفلسطيني
نشرت الفنانة أسما شريف منير، عدة صور لها، عبر حسابها على إنستجرام؛ لدعم القضية الفلسطينية، حيث ظهرت وهي ترتدي الشال الفلسطيني، وعلقت على الصور:" لا أملك إلا الدعاء".
محمد رياض: المسرح المصري بخير.. وفرصة للشباب أن يمارسوا حبهم للفن
حكى الفنان محمد رياض عن دروسه المستفادة من توليه رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الماضية.
لبسناكم بيچامات كستور.. القصة الكاملة لهجوم أنغام على الإسرائيلي أفيخاي أدرعي
أثيرت حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية بسبب عراك الفنانة أنغام مع أفيخاي أدرعي -رئيس قسم الإعلام العربي بجيش الإحتلال الإسرائيلي- حيث شنت الأولى هجومًا ناريًا على الثاني، بعد العمليات الوحشية لجيش الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني وسكان غزة.
أبرزهم أشرف زكي وسامح حسين.. عزوز عادل ينشر صور النجوم بمعبر رفح
نشر الفنان عزوز عادل -عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية- عدة صور لـ نجوم الفن من أمام معبر رفح صباح اليوم الجمعة 20 أكتوبر، استعدادًا لدخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
تحيا فلسطين.. حفيدة شريف منير تدعم أهل غزة
نشرت لارا السكري، حفيدة الفنان شريف منير، صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها ترتدي الشال الفلسطيني، دعمًا لهم بعد قصف قطاع غزة.
امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، منشورا عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، لدعم القضية الفلسطينية، لكنها تورطت مع جمهورها بسبب صورة من بين هذه الصور.
إطلاق اسم الناقد رؤوف توفيق علي إحتفالات كتاب ونقاد السينما بالعيد الذهبي للجمعية
قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الامير اباظة اطلاق اسم الناقد الكبير الراحل رؤوف توفيق علي احتفالات الجمعية بالعيد الخمسين لإنشائها الذي تستعد الجمعية للإحتفال به بعد إنتهاء فترة الحداد علي ضحايا العدوان الاسرائيلي علي غزة.
تشييع جثمان الكاتب الكبير رؤوف توفيق.. والعزاء 22 أكتوبر
كشف هاني آرميا - زوج ابنة الكاتب الكبير رؤوف توفيق - عن تفاصيل الجنازة وموعد تلقي العزاء، وذلك من خلال منشوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.