ميمي عبد الرازق يكشف سر رحيله عن فريق الداخلية

علق ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لفريق الداخلية على هزيمة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا برباعية في الدوري.

قال ميمي عبد الرازق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بقالي 42 سنة بشتغل في الكورة، إدارة نادي الداخلية ناس محترمة أوي، وجيت فريق الداخلية يوم 10 أغسطس".

وأضاف: "تقدمت باستقالتي يوم الأربعاء بعض المحبين ضغطوا عليا وكمان اللاعيبة، واحترمنا قرار إدارة النادي بعدم التواجد في فندق في معسكر اللقاء، وفقا لظروف النادي، رغم عدم رضائي عن هذا القرار، ورحت نمت مع اللاعيبة عشان لازم القائد ينام مع لاعيبته، وفي ظروف صعبة الاوضة فيها 3 سراير، وأقل حاجة إقامة اللاعبين كانت المفروض تكون كويسة، على الأقل يكون في حمام واحد لكل واحد"

واختتم: "كنت واخد قرار الرحيل مهما كانت نتيجة ماتش سيراميكا"