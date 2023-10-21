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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023| اغتنم الفرص الجديدة

السرطان
السرطان

 
 برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو) يتميز مواليد هذا البرج بالطيبة الشديدة والحدث العالي حيث يستطيعون الشعور بحقيقه ما يخبئه الأشخاص

نستعرض لكم توقعات برج السرطان وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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برج السرطان وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023

 

تقول توقعات الأبراج اليومية، رعاية قلبك وروحك ويحثك الكون اليوم أيها برج السرطان على الانتباه جيدًا لحدسك وثق بغرائزك، لأنها قد تقودك إلى فرص جديدة للنمو والازدهار و تذكر أن تنمي نفسك وعلاقاتك مع الآخرين.

برج السرطان على الصعيد العاطفي

يشجعك الكون على التواصل مع شخصيتك المهمة على مستوى أعمق واستخدم حدسك للتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم، وأظهر لهم حبك بطرق ذات معنى.

إذا كنت عازبًا، فثق بحدسك عند مقابلة أشخاص جدد و استمع إلى قلبك وقد تجد شخصًا يكملك تمامًا.

توقعات برج السرطان مهنيا

سوف تكون غرائزك مفيدة اليوم في حياتك المهنية و استخدمها لاتخاذ قرارات استراتيجية يمكن أن تؤدي إلى النجاح والنمو.

كن منفتحًا على الفرص الجديدة التي قد تنشأ، لأنها قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في حياتك المهنية وحافظ على تركيزك وسوف تحقق أهدافك.

توقعات برج السرطان صحيا

صحتك العاطفية والجسدية متشابكة اليوم أيها السرطان واستخدم حدسك للتعرف على أي عوائق عاطفية قد تؤثر على صحتك العامة.

خذ وقتًا للراحة وتجديد نشاط جسمك وفكر في اتباع أساليب شاملة لصحتك، مثل اليوجا أو التأمل، للمساعدة في تحقيق التوازن بين عقلك وجسدك وروحك.

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