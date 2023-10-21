عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسمة وهبة توجه رسالة بالعبري للشعب الإسرائيلي.. ماذا قالت؟

صدى البلد

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة باللغة العبرية إلى الشعب الإسرائيلي، طالبتهم فيها بمساءلة رئيسهم وحكومتهم عن سر تجاهلهم مصير الأسرى الموجودين في غزة، جائ ذلك عقب  الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة من قصف متكرر من جانب جيش الإحتلال الإسرائيلي.

بعد الإفراج عن أسيرتين.. بايدن يطالب إسرائيل بتأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة

استشهاد 8 أشخاص وإصابة 45 آخرين إثر قصف إسرائيلي جديد لقطاع غزة

وقالت بسمة وهبة عبر برنامج التيك توك الشهير : "طلبت من الشعب الإسرائيلي في رسالتي إنهم  يسألوا رئيسهم وحكومتهم ليه مجابش سيرة الأسرى ومش مهتم بيهم".

@mehwartv رسالة هامة باللغة (العبرية) من بسمة وهبة للشعب الإسر١ ئيلي #٩٠_دقيقة #قناة_المحور ♬ الصوت الأصلي - MehwarTV

شهدت إسرائيل خلافات كبيرة بين قادة الاحتلال بشأن العملية البرية المزمع إطلاقها ضد قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة أن الجلسة التي عقدت لمناقشة الخطة العملياتية ضد قطاع غزة استمرت 6 ساعات وشهدت خلافات بين عدد من الورزاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وقال موقع "واللا" العبري" إن المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي، ناقش الليلة الماضية، الخطة العملياتية لاستمرار الحرب في غزة، وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، ووزيرة المواصلات ميري ريجيف، أن تكون العملية البرية كبيرة وموسعة.

فيما طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بضرورة أن تكون العملية ضد قطاع غزة قوية جدا وتنتهي باحتلال القطاع.

وعارض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزراء آخرون في الحكومة مثل هذه الخطوة على أساس أنها لا تخدم المصلحة الإسرائيلية.

يذكر أن بن غفير، أعرب عن مواقف متشددة فيما يتعلق بقطاع غزة، وقال الثلاثاء الماضي إنه "طالما بقي السجناء الإسرائيليون في قطاع غزة، لا ينبغي إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، والشيء الوحيد الذي يجب دخوله إلى غزة" هناك مئات الأطنان من المتفجرات الخاصة بالقوات الجوية."

 

يأتي ذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على كل مناطق قطاع غزة، ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من عدوان الاحتلال.

 

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

 

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

 

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

بسمة وهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

رسميا.. فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات نادي الزمالك بالكامل

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

امسحيها يا فنانة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بصورة على إنستجرام

اكتساح لـ حسين لبيب.. مؤشرات النتائج الأولية في انتخابات الزمالك

سيدة بألف رجل| معتصمة أمام معبر رفح تواجه مراسلة CNN صاحبة الفيديو المزيف.. فماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

مدرس ينتهك جسد طالبة في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا حدث؟

استدرجها لمنزله وتعدى عليها.. آخر تطورات العثور على جثمان طالبة الشرقية المتغيبة

المحور تعتذر عن استكمال "90 دقيقة" بعد انهيار بسمة وهبة على الهواء|فيديو

اتصدمت بالمكان اللي مسكني منه | جريمة أخلاقية ضد مضيفة طيران بالتجمع

كيف يتم تنفيذ حكم الإعدام 5 مرات ضد مسن تعدى على صغار؟

سرقوا شنطة فلوس أمام البنك.. قرار عاجل من المحكمة بشأن 4 متهمين

لمس جسدها من الخلف.. ماذا فعل المتهم بمضيفة طيران في القاهرة الجديدة؟

قرار مهم من النيابة بشأن 3 تجار مخدرات في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

بسمة وهبة توجه رسالة بالعبري للشعب الإسرائيلي.. ماذا قالت؟

حماس تنشر فيديو إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين | شاهد

هاني برزي يكشف نية الزمالك في التجديد لزيزو وفتوح

اقتصاد الإمارات| 8.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

ما هو دين الرسل مع الدليل؟ .. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

بعد الإفراج عن أسيرتين.. بايدن يطالب إسرائيل بتأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض ومخاطر النزلة المعوية للأطفال

على طريقته الخاصة.. بائع خضار يدعم فلسطين

ضعي زيت الزيتون على بشرتك.. النتيجة مذهلة

دون العثور على الأباء.. إنتشال رضيعة من تحت الأنقاض مع 2 من الأشقاء

فيديو

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ