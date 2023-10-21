أخبار التكنولوجيا..أقل سعر لـ Iphone 15 في هذه الدولة..نوكيا تسرح 14 ألف موظف بسبب تراجع أرباحها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

طرحت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو، هاتفها الجديد المسمي iQOO Neo 8 في الصين في وقت سابق من هذا العام، تم إطلاق الهاتف لأول مرة مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

يوفر لك جوال آيفون 15 الأحدث من علامة آبل الأمريكية، كل المواصفات التى تتمناها فى جوال ذكي بقبضة يدك، كما أن سعره يجعله خيارا مغريا.

كشفت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلات الفوري المجانى الأكثر شهرة فى العالم “واتساب” عن إمكانية استخدام حسابين فى وقت واحد على أجهزة أندرويد.

أفادت تقارير أن علامة سامسونج الكورية الجنوبية تطمح لبيع 200 مليون جهاز بشاشة قابلة للطى فى العام المقبل 2024، والمتمثلة فى أجهزة Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 الحالية، وبالطبع Galaxy Z Fold6 و Z Flip6 المنتظر طرحها أيضاً.

يتربع جوال جوال iphone 15 Pro Max بكل تأكيد حالياً على صدارة الجوالات الذكية على مستوى العالم، خاصةً اذا كنت من محبى عالم آيفون المميز.

يبدو أن اخفاقات علامة نوكيا العريقة مستمرة بعد إقدامها على تسريح 14 ألف موظف دفعة واحدة، بسبب انخفاض ايراداتها فى الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 20%، الأمر الذى ينذر بسيناريو محزن قد يهدد تواجد العلامة الشهيرة,