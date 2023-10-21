عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا..أقل سعر لـ Iphone 15 في هذه الدولة..نوكيا تسرح 14 ألف موظف بسبب تراجع أرباحها

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بـ 16 جيجابايت و1 تيرابايت.. فيفو تطلق نسخة جديدة من iQOO Neo 8

طرحت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو، هاتفها الجديد المسمي iQOO Neo 8 في الصين في وقت سابق من هذا العام، تم إطلاق الهاتف لأول مرة مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

أقل سعر لـ Iphone 15 في هذه الدولة

يوفر لك جوال آيفون 15 الأحدث من علامة آبل الأمريكية، كل المواصفات التى تتمناها فى جوال ذكي بقبضة يدك، كما أن سعره يجعله خيارا مغريا.

واتساب تعلنها رسمياً.. اتاحة استخدام حسابين فى وقت واحد على الموبايل

كشفت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلات الفوري المجانى الأكثر شهرة فى العالم “واتساب” عن إمكانية استخدام حسابين فى وقت واحد على أجهزة أندرويد.

سامسونج تطمح لبيع 200 مليون جهاز بشاشة قابلى للطى فى 2024

أفادت تقارير أن علامة سامسونج الكورية الجنوبية تطمح لبيع 200 مليون جهاز بشاشة قابلة للطى فى العام المقبل 2024، والمتمثلة فى أجهزة  Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 الحالية، وبالطبع Galaxy Z Fold6 و Z Flip6 المنتظر طرحها أيضاً.

أقوى آيفون من آبل.. سعر iPhone 15 Pro Max فى قطر

يتربع جوال جوال iphone 15 Pro Max بكل تأكيد حالياً على صدارة الجوالات الذكية على مستوى العالم، خاصةً اذا كنت من محبى عالم آيفون المميز.

نوكيا تسرح 14 ألف موظف بسبب تراجع أرباحها

يبدو أن اخفاقات علامة نوكيا العريقة مستمرة بعد إقدامها على تسريح 14 ألف موظف دفعة واحدة، بسبب انخفاض ايراداتها فى الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 20%، الأمر الذى ينذر بسيناريو محزن قد يهدد تواجد العلامة الشهيرة,

فيفو iPhone سامسونج واتساب نوكيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

اليوم ... انطلاق قمة القاهرة الدولية للسلام |تفاصيل

سعر عيار 24 اليوم 21-10-2023

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

عمرو أديب يطالب برقم خرافي في دعوى تعويض ضد مرتضى منصور|تفاصيل الحكاية

إغلاق العزبة .. أحمد موسى يعلق على فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

سامسونج تطمح لبيع 200 مليون جهاز بشاشة قابلى للطى فى 2024

واتساب تعلنها رسمياً.. اتاحة استخدام حسابين فى وقت واحد على الموبايل

أقل سعر لـ Iphone 15 في هذه الدولة

أخبار التكنولوجيا.. ميزة مختفية من واتساب لتدمير الرسائل الصوتية وأوبو تطلق Find N3 بمعالج قوي وكاميرات جبارة

أقوى موبايل للشباب من سامسونج بسعر 7000 جنيه فقط

موبايل الشباب الأول من سامسونج .. يتفوق على أوبو وشاومى

أخبار التكنولوجيا.. البوستات متراقبة أول تعليق من "ميتا" لـ صدى البلد على حذف منشورات فيسبوك 2023.. إيلون ماسك يجبر المستخدمين على دفع الأموال لنشر التغريدات

أفضل موبايل للشباب بسعر معقول من سامسونج

ترشيحاتنا

هتحس الزمن رجع بيك| خطوات ضبط التوقيت الشتوي على الموبايل.. وموعد تغيير الساعة

السفارة الأمريكية في تل أبيب : فتح معبر رفح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي

حتى تكون مستجاب الدعوة .. احرص على 5 أمور بعد الصلاة

تسيطر على طقس السبت .. الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية

جدعة .. ريهام سعيد تشيد بهجوم أنغام على متحدث جيش الاحتلال

قفزة جديدة .. أسعار الذهب اليوم السبت 21 -10- 2023 | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل صينية الكنافة

نشرة المرأة والصحة .. أضرار الإفراط في تناول الملح للأطفال..علامة بالرقبة تشير إلى الإصابة بمرض مميت

ممثلة شهيرة تفقد 4 مقاسات من فساتينها.. وتعلن عن رجيم خارق

فيديو

بعد الهجوم عليها.. لحظة سقوط أصالة على المسرح فى حفلها بالسعودية

خلال الشتاء والمطر..مقطع فيديو يثير الجدل عن أهمية معجون الأسنان في سيارتك

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ