أخبار التكنولوجيا.. ميزة مختفية من واتساب لتدمير الرسائل الصوتية وأوبو تطلق Find N3 بمعالج قوي وكاميرات جبارة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هتسمعها وتختفي.. ميزة جديدة من واتساب لتدمير الرسائل الصوتية

يعكف مطورو تطبيق واتساب WhatsApp، على اختبار تجريبي جديد لميزة مختفية جديدة، والتي ستمتح المستخدمين القدرة على إرسال رسائل صوتية لا يمكن الاستماع إليها إلا مرة واحدة فقط من قبل المستلم المقصود، وفقا لتقارير WABetaInfo.

كشفت شركة أوبو الصينية، عن أحدث هواتفها القابل للطي تحت اسم Oppo Find N3، والذي يعد أول هاتف من الشركة يغزو الأسواق العالمية بتصميم قابل للطي أفقيا يشبه هاتف وان بلس الجديد OnePlus Open المطوى على شكل كتاب.

توفر أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، هواتف شركة ريلمي الصينية باستمرار داخل عروضها المذهلة، والتي تشمل تخفيضات ضخمة على هواتف الفئة المتوسطة التي قد تأتي بسعر مكلف بالنسبة لبعض المستهلكين، من خلال تقديم هذه الهواتف في عروض قوية بسعر أقل من سعرها الأصلى.

أعلنت شركة وان بلس الصينية، عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها تحت اسم OnePlus Open، والذي يتميز بتصميم قابل للطي على شكل كتاب كـ منافس لأجهزة سامسونج الشهيرة Galaxy Z Fold.

أعلنت شركة الهواتف الذكية Meizu، المملوكة لشركة صناعة السيارات Geely، عن هاتف ذكي جديد تطلق عليه اسم Meizu 20 Classic، وهو يتميز بذاكرة وصول عشوائي رام ضخمة بسعة 16 جيجابايت.

في عالم الهواتف الذكية، حيث لا يتوقف الابتكار، برز هاتف سامسونج الجديد Galaxy S23 FE وهاتف ريلمي المميز Realme GT 5، كمنافسين جديرين بالملاحظة ضمن فئة الهواتف المتوسطة عالية الأداء، كلا الجهازين، على الرغم من أنهما ليسا الطرازين الرئيسيين للعلامات التجارية الخاصة بهما، إلا أنهما مزودان بميزات تلقى اهتماما لدى مجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من المتحمسين للتكنولوجيا وحتى المستهلكين العاديين الذين يبحثون عن القيمة مقابل المال.

تعد سلسلة Redmi Note 10 من شاومي، من أفضل هواتف أندرويد ضمن الفئة المتوسطة، لذا تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على تشكيلة ريدمي المميزة، تشمل تخفيضات مذهلة على بعض الهواتف التي قد تأتي بسعر باهظ جدا بالنسبة لبعض المستهلكين، وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.