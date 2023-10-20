منافس جديد لسامسونج.. أوبو تطلق Find N3 بمعالج قوي وكاميرات جبارة

كشفت شركة أوبو الصينية، عن أحدث هواتفها القابل للطي تحت اسم Oppo Find N3، والذي يعد أول هاتف من الشركة يغزو الأسواق العالمية بتصميم قابل للطي أفقيا يشبه هاتف وان بلس الجديد OnePlus Open المطوى على شكل كتاب.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Find N3

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo Find N3، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع LTPO3 OLED، يبلغ قياسها 7.82 بوصة، وبدقة 2268 × 2440 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2800 شمعة في المتر المربع.

وعند إغلاقه، يحتوى هاتف أوبو Oppo Find N3، على شاشة خارجية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.31 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، بدقة 2484 × 1116 بكسل مع معدل تحديث ديناميكي 10-120 هرتز، تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وتوفر سطوعا يصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع.

Oppo Find N3

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Find N3، بواسطة معالج كوالكوم الأفضل حاليا من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740.

ويقترن الهاتف القابل للطي الجديد، بذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذلك بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية ضخمة بسعة 512 جيجابايت.

Oppo Find N3

ويحتوى هاتف أوبو Oppo Find N3، على بطارية بقوة 4805 مللى امبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات، وتدعى أوبو أنه يقوم بشحن الهاتف من 1 إلى 100% في غصون 42 دقيقة فقط.

ويتمتع هاتف أوبو Oppo Find N3، بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية تحمل علامة Hasselblad التجارية، الرئيسية منها مزودة بمستشعر LYTIA-T808 الجديد من سوني بدقة 48 ميجابكسل، يبلغ قياسه 1 / 1.43 بوصة مزودة بتقنية ترانزستور مزدوجة الطبقة، وهي بنية بكسل مُعاد تصميمها تعد بحساسية أفضل للضوء مما ينتج عنه جودة صورة أفضل.

Oppo Find N3

وذلك إلى جانب، عدسة فائقة الاتساع على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مقاس 1/2 بوصة مع عدسة مقاس 14 مم f / 2.2 مع ضبط تلقائي للصورة، متصلة بكاميرا مقربة مزودة بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل مقاس 1/2 بوصة مع عدسة بيريسكوب ثابتة مقاس 3 × 70 مم f / 2.6. تتيح هذه الكاميرا تكبيرًا هجينًا يصل إلى 6x أو 145 ملم.

ويحتوى هاتف أوبو Oppo Find N3، على كاميرتين إماميتن، وحدة بدقة 20 ميجابكسل على الشاشة الداخلية، وواحدة بدقة 32 ميجابكسل على شاشة الغلاف.

Oppo Find N3

ووفقا لـ أوبو، فأن هاتف Oppo Find N3 يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 3 نوافذ على الشاشة وفي أي وقت، في كلا العرضين الرأسي والأفقي، تطلق عليها الشركة شاشة افتراضية بحجم 15 بوصة، تدعم بعض التطبيقات عرض تقسيم الشاشة داخل التطبيق، مما يساعد المستخدم على تحرير مستندين جنبا إلى جنب في Microsoft 365 أو النظر إلى صورتين جنًا إلى جنب في المعرض.

وكما يدعم الهاتف 95% من التطبيقات السائدة الشاشة الموسعة، ويمكنك تغيير حجم النافذة النشطة في إعداد متعدد النوافذ حسب رغبة المستخدم.

ويتوفر هاتف Oppo Find N3، في 4 ألوان هي الأسود والأحمر بخلفية من الجلد، بينما يتميز اللون الأخضر والذهبي بزجاج غير لامع، بتكوين ذاكرة واحد بسعة 16 + 512 جيجابايت، مقابل سعر 2399 دولارا سنغافوريا (أي ما يعادل 55.017 جنيها مصريا)، وهو متاح للحجز المسبق في سنغافورة حتى 26 أكتوبر.