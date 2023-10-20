عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافس جديد لسامسونج.. أوبو تطلق Find N3 بمعالج قوي وكاميرات جبارة

Oppo Find N3
Oppo Find N3

كشفت شركة أوبو الصينية، عن أحدث هواتفها القابل للطي تحت اسم Oppo Find N3، والذي يعد أول هاتف من الشركة يغزو الأسواق العالمية بتصميم قابل للطي أفقيا يشبه هاتف وان بلس الجديد OnePlus Open المطوى على شكل كتاب.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Find N3

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo Find N3، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع LTPO3 OLED، يبلغ قياسها 7.82 بوصة، وبدقة 2268 × 2440 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2800 شمعة في المتر المربع.

 

بمميزات Find N3 Flip.. أوبو تحدث ثورة في عالم الهواتف القابلة للطي

حصريا.. هاتف Reno 8 يحصل على أندرويد 14 من أوبو

 

وعند إغلاقه، يحتوى هاتف أوبو Oppo Find N3، على شاشة خارجية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.31 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، بدقة 2484 × 1116 بكسل مع معدل تحديث ديناميكي 10-120 هرتز، تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وتوفر سطوعا يصل إلى 2800 شمعة في المتر المربع.

Oppo Find N3

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo Find N3، بواسطة معالج كوالكوم الأفضل حاليا من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740.

ويقترن الهاتف القابل للطي الجديد، بذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذلك بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية ضخمة بسعة 512 جيجابايت.

Oppo Find N3

ويحتوى هاتف أوبو Oppo Find N3، على بطارية بقوة 4805 مللى امبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات، وتدعى أوبو أنه يقوم بشحن الهاتف من 1 إلى 100% في غصون 42 دقيقة فقط.

ويتمتع هاتف أوبو Oppo Find N3، بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية تحمل علامة Hasselblad التجارية، الرئيسية منها مزودة بمستشعر LYTIA-T808 الجديد من سوني بدقة 48 ميجابكسل، يبلغ قياسه 1 / 1.43 بوصة مزودة بتقنية ترانزستور مزدوجة الطبقة، وهي بنية بكسل مُعاد تصميمها تعد بحساسية أفضل للضوء مما ينتج عنه جودة صورة أفضل.

Oppo Find N3

وذلك إلى جانب، عدسة فائقة الاتساع على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مقاس 1/2 بوصة مع عدسة مقاس 14 مم f / 2.2 مع ضبط تلقائي للصورة، متصلة بكاميرا مقربة مزودة بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل مقاس 1/2 بوصة مع عدسة بيريسكوب ثابتة مقاس 3 × 70 مم f / 2.6. تتيح هذه الكاميرا تكبيرًا هجينًا يصل إلى 6x أو 145 ملم.

ويحتوى هاتف أوبو Oppo Find N3، على كاميرتين إماميتن، وحدة بدقة 20 ميجابكسل على الشاشة الداخلية، وواحدة بدقة 32 ميجابكسل على شاشة الغلاف.

Oppo Find N3

ووفقا لـ أوبو، فأن هاتف Oppo Find N3 يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 3 نوافذ على الشاشة وفي أي وقت، في كلا العرضين الرأسي والأفقي، تطلق عليها الشركة شاشة افتراضية بحجم 15 بوصة، تدعم بعض التطبيقات عرض تقسيم الشاشة داخل التطبيق، مما يساعد المستخدم على تحرير مستندين جنبا إلى جنب في Microsoft 365 أو النظر إلى صورتين جنًا إلى جنب في المعرض.

وكما يدعم الهاتف 95% من التطبيقات السائدة الشاشة الموسعة، ويمكنك تغيير حجم النافذة النشطة في إعداد متعدد النوافذ حسب رغبة المستخدم.

ويتوفر هاتف Oppo Find N3، في 4 ألوان هي الأسود والأحمر بخلفية من الجلد، بينما يتميز اللون الأخضر والذهبي بزجاج غير لامع، بتكوين ذاكرة واحد بسعة 16 + 512 جيجابايت، مقابل سعر 2399 دولارا سنغافوريا (أي ما يعادل 55.017 جنيها مصريا)، وهو متاح للحجز المسبق في سنغافورة حتى 26 أكتوبر. 

Oppo Find N3
أوبو Oppo Find N3 اوبو فايند ان 3 سعر Find N3 مواصفات Find N3 سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

حصار شعبي لإسرائيل بسبب غزة.. والدولة العبرية تطلب من مواطنيها هذا الأمر

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-10-2023

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

يوم الحشد| مظاهرات للأحزاب دعما للرئيس ولقراراته في حماية الأمن القومي ورفض تصفية القضية الفلسطينية

موضوعات متعلقة

هتسمعها وتختفي.. ميزة جديدة من واتساب لتدمير الرسائل الصوتية

تشتري ريلمي Realme 10 Pro ولا شاومي ريدمي نوت 10 برو..مقارنة هتعرفك الفرق

هواتف جوجل Pixel تواجه مشكلة خطيرة بسبب أندرويد 14

لا تفوت العرض.. خصم 33% على لابتوب هواوي MateBook D 15

حصريا.. Android 14 يصل هذه الهواتف من سامسونج

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

فرصة ذهبية.. اشترِ ساعة شاومي Redmi Watch 2 Lite بخصم هائل

كاميرا 108 ميجابكسل.. هونر تطلق موبايل جديدا بمواصفات جبارة

ترشيحاتنا

كيفية تطهر مريض قسطرة البول.. دار الإفتاء توضح

الأهلي يلتقي سبورتنج بدوري محترفي اليد

الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع لـ حزب الله

القومي للمرأة يفويض الرئيس باتخاذ اللازم لوقف مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

انتشار أمني في ميت عقبة تزامنا مع انتخابات نادي الزمالك

سيراميكا كليوباترا يستضيف الداخلية في الدوري الممتاز.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بياخد كيماوي.. تطورات مفاجئة في حالة هاني الناظر| تفاصيل

طريقة عمل رولات مسخن الدجاج.. بأسهل الخطوات

بعد تصدرها التريند.. سر غير متوقع وراء أناقة أنغام| شاهد

أربعينية تثير الجدل بتخلصها من معركة السمنة للأبد في ستة أسابيع

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ