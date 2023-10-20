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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تفوقت على سامسونج.. OnePlus تطلق هاتف مطوى بكاميرا جبارة وسعر منافس

OnePlus Open
OnePlus Open

أعلنت شركة وان بلس الصينية، عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها تحت اسم OnePlus Open، والذي يتميز بتصميم قابل للطي على شكل كتاب كـ منافس لأجهزة سامسونج الشهيرة Galaxy Z Fold.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف وان بلس الجديد OnePlus Open، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع LTPO3 Flexi-fluid AMOLED، يبلغ قياسها 7.82 بوصة، وبدقة 2268 × 2440 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 1.0758:1، وذروة سطوع تبلغ 2800 شمعة في المتر المربع.

 

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سعر ومواصفات هاتف وان بلس الجديد OnePlus Open

وعند إغلاقه، يحتوى هاتف OnePlus Open، على شاشة خارجية من نوع LTPO3 Super Fluid OLED، يبلغ قياسها 6.31 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، بدقة 2484 × 1116 بكسل مع معدل تحديث ديناميكي 10-120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 تقليدية.

ويتمتع هاتف OnePlus Open، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها مزودة بمستشعر LYTIA-T808 الجديد من سوني بدقة 48 ميجابكسل، يبلغ قياسه 1 / 1.43 بوصة ويحتوي على عدسة مثبتة بصريًا مقاس 24 مم، يتميز مستشعر LYTIA T808 المزعوم بتقنية الترانزستور مزدوجة الطبقة، وهي في الأساس بنية بكسل معاد تصميمها تعد بحساسية أفضل للضوء.

OnePlus Open

وذلك إلى جانب، كاميرا فائقة الاتساع على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مقاس 1/2 بوصة مع عدسة مقاس 14 مم f / 2.2 وضبط تلقائي للصورة، متصلة بكاميرا مقربة مزودة بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل مقاس 1/2 بوصة وعدسة ثابتة مقاس 3 × 70 مم f / 2.6، تحمل إعدادات الكاميرا علامة Hasselblad التجارية.

ويحتوى هاتف OnePlus Open، على كاميرتين إماميتن، وحدة بدقة 20 ميجابكسل على الشاشة الداخلية، وواحدة بدقة 32 ميجابكسل على الشاشة الخارجية.

OnePlus Open

ويتم تشغيل هاتف OnePlus Open، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740.

ويقترن الهاتف القابل للطي الجديد من وان بلس، بذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 16 جيجابايت، وذلك بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية ضخمة بسعة 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف OnePlus Open، بطارية بقوة 4805 مللى امبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، والذي يقوم بشحن الهاتف من 1 إلى 100% في غصون 42 دقيقة فقط.

OnePlus Open

وتقول وان بلس، إنها زودت OnePlus Open بنظام OnePlus Canvas المصمم للمهام المتعدد، وتدعى الشركة أن 95% من التطبيقات السائدة تدعم العرض الموسع، ويمكنك تغيير حجم النافذة النشطة في إعداد متعدد النوافذ حسب المستخدم، حيث يمكن استخدام ما يصل إلى ثلاث نوافذ على الشاشة وفي أي وقت في العرضين الرأسي والأفقي.

ويتوفر هاتف OnePlus Open بتكوين ذاكرة واحد بسعة 16 + 512 جيجابايت بسعر 1799 يورو (أي ما يعادل 58.845 جنيها مصريا)، وهو متاح للحجز المسبق في أوروبا حتى 26 أكتوبر. 

OnePlus Open
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