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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 40 مواطنا فلسطينيا في بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية، تزامنا مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال اعتقل 27 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من محافظة نابلس.

في السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس، وهدمت جزءا من جدارن أحد المنازل، واستولت على معدات من إحدى ورش الحدادة.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 15 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

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