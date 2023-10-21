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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

20 شاحنة تحمل مواد طبية وغذائية.. تفاصيل دخول أول مساعدات مصرية لغزة

معبر رفح
معبر رفح

ذكرت وزارة الاتصالات التابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أنه يتم الآن إدخال نحو 20 شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. 

وأوضحت الوزارة، بحسب “رويترز”، أنه سيتم تفريغ شحنة المساعدات المصرية على آليات وسيارات فلسطينية بحضور مسئولي الأمم المتحدة داخل القطاع، على أن يتم تحريك الشاحنات تجاه غزة، وتوزيعها بمعرفة الجهات الصحية والأممية.

وقالت إنه سيتم تسليم تلك المساعدات وفق قوائم معدة مسبقا بالتنسيق بين مصر والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية.

 

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