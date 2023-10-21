إعادة فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أعيد فتح معبر رفح البري شمال سيناء، اليوم السبت، أمام الممر الإنساني لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشهدت منطقة معبر رفح البري حركة غير عادية كانت منتظرة طوال الـ15 يوما الماضية لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ آلاف الجرحى والمصابين من الفلسطينيين من آثار القصف الإسرائيلي العنيف على المنازل، والتي هدمت على قاطنيها، ما خلف وراءه العشرات من الشهداء والجرحى.



وقد تحركت العشرات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من التحالف الوطني.

وفي البداية، تم إدخال 20 شاحنة من أصل 214 شاحنة تقف أمام بوابة معبر رفح البري في الجانب المصري تابعة للهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني والمنظمات الدولية وعدد من الدول.

فرحة بدخول المساعدات

حالة من الفرحة تسود منطقة معبر رفح البري، حيث ردد المشاركون مع القوافل الإنسانية والإغاثية من التحالف الوطني والهلال الأحمر المصري تزامنا مع لحظة بدء عبور الشاحنات من معبر رفح البري: “تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.. الله أكبر الله أكبر.. يا رجالة يا رجالة ترجعولنا بالسلامة.. يا فلسطين يا فلسطين.. خلاص داخلين خلاص داخلين، العربية.. العربية.. الأراضي فلسطين، يا أهالينا يا أهالينا.. مسافة السكة يا فلسطين”.