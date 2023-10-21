نادي الفيوم الرياضي يشارك في مسيرة حاشدة دعماً للقضية الفلسطينية وتأييدا للرئيس

نظم نادى محافظة الفيوم الرياضى، مسيرة حاشدة ، تقدمها اعضاء مجلس ادارة النادى وادارته، فى مشهد رائع عكس عمق العلاقة بين الشعب وقيادته السياسية.

ووصلت مسيرة النادى الى ميدان السواقى بالفيوم، مروراً من شارع احمد شوقى سيرا على الاقدام، وسط حشود اخرى امام الاستاذ الرياضى ومديرية الشباب والرياضة، واختلطت مسيرة نادى محافظة الفيوم، بحشد كبير و طوفان من البشر تجاوز عشرات الالاف داخل ميدان السواقى، فى مشهد اعاد الى الاذهان ذكريات ثورة 30 يونيو المجيدة.

تدفق الالاف للميدان من كل اتجاه وصوب، من جميع الشوارع والطرقات المؤدية للميدان، حاملين الاعلام واللافتات الوطنية، دعما للقضية الفلسطينية وتاييدا للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مشهد رائع عكس وطنية واصالة الشعب المصرى.

بدأت الحشود بالوصول للميدان تلبية للنداء الوطنى ، و امتزجت المشاعر بين مختلف طوائف الشعب، و اختلطت الاحزاب والنقابات و الطلاب والرياضيين، والعمال، وصدحت حناجرهم بهتافات التأييد للقيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة ورفض الرئيس السيسي التهجير الأسرى لأهل غزة إلى سيناء ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب بدون دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة، و موقف القائد الحازم بشأن إيقاف التهجير القسري للفلسطينيين، والذي تخطط له إسرائيل بدعم الدول الغربية، لتفريغ وتصفية القضية الفلسطينية.