ولاء التمامي رئيسا لسكرتارية الهجرة بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر

أصدر محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، قرارا بتعيين النائبة ولاء التمامي رئيسا لسكرتارية الهجرة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتشغل التمامي منصب عضو المجلس التنفيذي بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ونائب رئيس الإتحاد المحلي لعمال الجيزة ورئيس سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد الجيزة.

وأعربت النائبة ولاء التمامي عن سعادتها بهذا القرار وتقدمت بالشكر والتقدير لرئيس عمال مصر محمد جبران علي ثقته الغالية، مؤكدة أنها سوف تبذل قصاري جهدها الفترة المقبلة لتقديم افضل مايمكن لصالح العمال والوطن، ومناقشة مشكل الهجرة غير الشرعية وبحث الحلول الممكنة للقضاء علي هذه المشكلة.