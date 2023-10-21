عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يقصف موقع العباد الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

قصف حزب الله اللبناني موقع العباد التابع للاحتلال مقابل بلدة حولا الحدودية.

أفادت قناة الميادين بأنه سمع  انفجار قوي  في موقع البياض الإسرائيلي مقابل بلدة بليدا بجانب استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا و تلال كفرشوبا والاحتلال يقصف المناطق الحرجية.

فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مرتفعات حلتا والماري بجانب اطلاق قذيفة ضوئية على منطقة "تل النحاس" بين كفركلا وبرج الملوك ما أدى إلى اشتعال حريق.

وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت في وقت سابق  ان قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت عدد كبير من المسيّرات الإسرائيلية على امتداد أجواء الحدود من الناقورة إلى مزارع شبعا.

واشارت قناة المنار اللبنانية الي ان الاحتلال يحاول التعويض عن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للمراقبة البصرية والجمع الحربي في جميع المواقع عند الحافة الأمامية للحدود مع لبنان بعد تدميرها برصاص وصواريخ حزب الله .


وكان حزب الله أعلن في وقت سابق استهداف تجمع للقوات الاسرائيلية في ثكنة هونين بالصواريخ الموجهة، مشيراً الى وقوع اصابات مؤكدة.

واخترقت   مسيرة لبنانية الأجواء قادمة من جنوب لبنان حيث تم اعتراضها وإسقاطها.

وأشارت  مصادر إسرائيلية أن القصف اللبناني علي ثكنة برانيت  
قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين أوقع إصابات أكيدة في صفوف جنود الاحتلال.

كما تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على نقطتين مختلفتين عند الحدود الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

سائقو شاحنات المساعدات الإنسانية يروون ما حدث داخل قطاع غزة| شاهد

بيان عاجل من الأطباء عن أول دفعة متطوعين للعمل في مستشفيات غزة

خارطة طريق مصرية لإنهاء مأساة غزة وإعادة إحياء مسار السلام

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

مصر لن تكون كبش فداء.. السيسي يجدد تحذيره للغرب بشأن سيناء

الصين وروسيا يوجهان صفعة قوية لأمريكا والاحتلال بدعمهما القضية الفلسطينية

أول تعليق من حماس بعد فتح معبر رفح

موضوعات متعلقة

حزب الله يستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية في ثكنة هونين

قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.. حزب الله يستهدف ثكنة برايت الإسرائيلية بالصواريخ

ترشيحاتنا

صحة غزة: مساعدات اليوم تقدر بـ 3% من حجمها الطبيعي قبل الحرب

قمة القاهرة للسلام.. محمود عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

صيغة الصلاة النارية وكيف يتحقق بها المستحيل .. احرص عليها

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن عدد أسراه لدى المقاومة الفلسطينية

رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات الهيكلية

فصائل المقاومة الفلسطينية تشيد بجهود مصر عقب فتح معبر رفح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صبحي يرفع علم فلسطين فى أخر ليلة عرض لـ عيلة اتعمل لها بلوك

برسالة غامضة… نجل هاني الناظر يثير الجدل بهذا المنشور

أبراج تعرف كيفية تحديد أولويات السعادة|هل أنت منهم؟

نشرة المرأة و الصحة.. بعد توبيخ مراسلة cnn.. من هي الإعلامية رحمة زين.. معلومات خطيرة عن الكوليرا

فيديو

نرفض التهجير القسري.. السيسي: تصفية القضية لن يكون على حساب مصر

الغيث بدأ بـ20 شاحنة.. المساعدات تعبر رفح وهذه الجهة تتسلمها من مصر

مصر قالت كلمتها.. فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

300 جنيه مرة واحدة .. تراجع أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ