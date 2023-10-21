فرحان أنه هيشرب.. سعادة طفل من غزة بعد وصول المساعدات المصرية

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لطفل من اطفال غزه وهو بيده زجاجة من الماء وسط فرحة عارمة على وجهه بعد وصول المساعدات المصرية إلى أهالى غزة.

وكانت الفرحة الكبيرة بفتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر لدعم أهالي القطاع الذي يعيشون واحدة من أصعب أيامهم تحت قصف إسرائيلي متواصلمنذ السبت قبل الماضي.

المساعدات تم تجهيزها داخل مصر سواء من قبل مؤسسة حياة كريمة أو التحالف الوطني للعمل الأهلي الدولي أوغيرها من الأجهزة والمؤسسات.

وهناك قطاع كبير من المساعدات الدولية التي وصلت إلى مطار العريش الذي خصصته مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خارج البلاد.

ويعتبر فتح معبر رفح لمرور المساعدات لغزة هو واحد من ضمن الجهود التي تقوم بها مصر كداعم للقضية الفلسطينية.

ويأتي فتح المعبر تزامناً مع إقامة فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التفاوض اليوم،بحضور عدد من قيادات دول العالم الكبرى.

ونجحت مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين في وقف القتال بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة.

ويعتبر سكان غزة محاصرين منذ 15 يوما على خلفية تنفيذ حماس عملية طوفان الأقصى داخل المدن والبلدات العربيةالمحتلة.