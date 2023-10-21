حزب الله: الدخول البري الإسرائيلي إلى غزة سيكون مقبرة للعدو

أعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في تصريحات له اليوم السبت “أعداؤنا جبناء وخائفون من قدرات المقاومة لذا هم على طريق الزوال ويرتكبون الجرائم بحقّ المدنيين وهذا الأمر لن يمرّ دون عقاب".

وأضاف قاسم أن معركة "طوفان الأقصى" حققت إنجازاً موصوفاً سيبقى في نعش الكيان الإسرائيلي حتى سقوطه، موضحًا أن “الغرب يدعم كيان الاحتلال في جرائمه ومجازره لذلك هم شركاء في هذا الإجرام وكلّ عملٍ مُدان من قبل هذا الكيان”.

وشدد نائب الأمين العام لحزب الله علي أن الغرب يمنع أيّ قرارٍ يُدين جرائم الاحتلال وهو يتحمّل كامل المسؤولية، والمواقف حول "حل الدولتين" هو مجرّد ذر للرماد في العيون.

وقال قاسم في تصريحاته “الاحتلال يشنّ حرب إبادة وتدمير ممنهج يستهدف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مضيفًا “علينا مواجهة هذا الصلف وعلى الولايات المتحدة أن تعلم أنّها ستتحمل نتائج كل ما يحصل وطوفان الأقصى فضح الغرب”.

واعترف قاسم بدخول حزب الله علي خط المواجهة مع القوات الإسرائيلية، قائلًا: “نحن اليوم في قلب المعركة ونحقق إنجازات وهناك 3 فرق إسرائيلية موجودة في مقابل حزب الله فيما هناك 5 فرق مقابل غزة.”

وقال قاسم: “إذا تدخّل العدو أكثر فالأمور ستتوسع ونقول لمن يتّصل بنا بأن عليه وقف العدوان أولاً حتى لا يتوسّع الصراع”.

وأوضح أن “الدخول البري الإسرائيلي إلى غزة سيكون مقبرةً للعدو وليس أمامنا إلا النصر وليس أمامهم سوى الهزيمة".