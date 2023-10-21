سلاح ضد إسرائيل.. الإعلام العبري يهاجم محمد صلاح بسبب دعم غزة

شنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم السبت، هجوما حادا على اللاعب محمد صلاح قائد منتخب مصر الوطني المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي وقالت أنه أصبح "سلاحاً للدعاية المناهضة لإسرائيل".

وقال موقع "وان" العبري، إن صلاح النجم العالمي كرس قوته العظيمة في "خدمة حماس والإرهاب الإسلامي"، مضيفا "يجب الحذر منه، خاصة في هذه الأيام".

وتابع الموقع :"يعمل صلاح كوسيلة فعالة ومتطورة للدعاية المناهضة لإسرائيل. إنه ودود وسهل وينشر الرسائل بلطف".

وأشار الموقع إلى الفيديو الذي نشره صلاح وقال إن محمد صلاح يدعو لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة دون ذكر ما فعلته حماس في جنوب إسرائيل الأسبوع الماضي".

وطالب الموقع وسائل الإعلام المؤيدة لإسرائيل بتوجيه سؤالين مهمين وواضحين إلى صلاح، وهما: رأيه في حركة حماس هل هو مع أم ضد؟ ثانياً، لماذا يرفض وطنه استقبال اللاجئين من غزة؟.