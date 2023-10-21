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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء تصوير كواليس فيلم أسرة مع بعضينا

صدى البلد

احتفل صناع فيلم «أسرة في بعضينا» بانطلاق تصوير العمل في حي بالمقطم بالقاهرة.

فيلم أسرة في بعضينا من بطولة هشام إسماعيل، مروة عبد المنعم، ابرام سمير، سارة درزاوي، ندى بسيوني، ميسرة، رضا ادريس، احمد السلكاوي، وائل علي، تأليف أحمد عيسى، ومن اخراج مينا سويحة.

وكشف المؤلف أحمد عيسى عن قصة الفيلم والذي يدور في إطار كوميدي بين أخ وأخته، يحاول الأخ الزواج في نفس شقة العيلة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار سوق العقارات، فهل سينجح في إتمام الزواج أم ستقف له اخته هي وخطيبها، ونشاهد معا المواقف الكوميدية التي ستحدث لهم جميعا بسبب هذه الشقة.

وصرح الفنان هشام إسماعيل انه يجسد دور «عمرو» وهو محامي انطوائي يرغب في الزواج في شقة العائلة، والفيلم يعد اول تعاون مع المخرج مينا سويحة، ومن خلال التعامل معه شعر بانه مخرج واعي.

وأعلن هشام عن تضامنه الكامل هو وكل فريق عمل الفيلم مع غزة، وإدانة كل المجازر غير الانسانية التي حدثت بالقطاع وأشاد بالدور المصري في ادخال المساعدات عبر معبر رفح، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلسطينيين في محنتهم.

وعن جديده قال هشام انه يستعد لدخول مسلسل «حدوتة منسية» خارج موسم رمضان وهو الإنتاج الأول للفنانة ريهام حجاج كمنتجة وليست كممثلة، بالإضافة الى استكماله العرض المسرحي «طيب وامير» يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، فيما قال المخرج مينا سويحة انه سعيد بهذه التجربة مع شركة انتاج جديدة، حيث يعد الفيلم ثاني اعماله السينمائية بعد فيلم «باركود» والذي ينتظر عرضه قريبا، وأضاف سويحة انه اختار فريق العمل وفقا للشخصيات المرسومة في الاسكريبت ويأمل ان ينجح في الخروج بهم الى بر الأمان.

وصرحت الفنانة سارة درزاوي انها تقوم بأداء شخصية كوميدية خلال احداث الفيلم رغم كونها ترغب في الفترة المقبلة في تغيير جلدها بأدوار خارج إطار الكوميديا كما كانت تقدم قبل «مسرح مصر» لكن الجمهور وضعها في هذا الإطار والسوق فرض ذلك أيضا وعليه فهي أصبحت تصنف كممثلة كوميدية

أسرة مع بعضينا هشام اسماعيل المؤلف أحمد عيسي

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