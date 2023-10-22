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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خطر يهدد العالم.. العلماء يطالبون بإيقاف الذكاء الاصطناعي 6 أشهر.. فيديوجراف

خطر يهدد العالم ..
خطر يهدد العالم .. العلماء يطالبون بإيقاف الذكاء الاصطناعي

طالب العلماء والمتخصصون ومن بينهم ايلون ماسك من شركة جوجل وغيرها من الشركات ايقاف استخدام الذكاء الاصطناعي لمدة 6 اشهر لخطورته على العالم من الدمار. 

مطالبات بايقاف الذكاء الاصطناعي

جاء تحذير العلماء ومطالبتهم بمهلة 6 أشهر حتى تعطى الفرصة للبشر للحاق بقدرات الذكاء الاصطناعي ووضع بعض القواعد التي تضمن سلامة العالم .

وعند سؤال الذكاء الاصطناعي نفسه وتحديدا "شات جي بي تي" عن نهاية الأرض، وكيف سيتم تدمير هذا الكوكب؟ كان من الواضح أنه لا توجد طريقة واحدة يمكن أن تنتهي بها الحياة على الأرض، ورصد الموقع 6 سيناريوهات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الذكاء الاصطناعي الاصطناعي استخدام الذكاء الاصطناعى إيلون ماسك ذكاء الاصطناعي شركة جوجل

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