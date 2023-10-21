إحداهما سقطت.. هجوم بمسيرتين على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق

أفادت وكالة "رويترز"، بإحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، أعلن مصدر أمني في العراق أن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تستضيف قوات أمريكية ودولية أخرى في غرب العراق، اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة، اليوم السبت.

كما أفاد مصدر أمني وآخر عسكري لـ"فرانس برس"، أن الحادث لم يُسفر عن تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن هويته إن “طائرتين مسيرتين” هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، وفي حين “تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها”، فإن “الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر دون أن تتسبب بأضرار”.

وقال مصدر عسكري لـ فرانس برس، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن “مسيّرة سقطت داخل القاعدة بدون أضرار”.