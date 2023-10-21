شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك بخماسية

حقق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة نتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك " انتهاء المهرجان :الزمالك يمتع ويبدع بفوز كبير علي سموحة 1/5 بأحد مباريات الاسبوع الرابع للدوري المصري"



وتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدل الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني (فيوتشر والمصري البورسيعيدي) بنفس العدد من النقاط.