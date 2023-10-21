عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك بخماسية

خالد الغندور
خالد الغندور

حقق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة نتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.


وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك " انتهاء المهرجان :الزمالك يمتع ويبدع بفوز كبير علي سموحة 1/5 بأحد مباريات الاسبوع الرابع للدوري المصري"


وتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدل الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني (فيوتشر والمصري البورسيعيدي) بنفس العدد من النقاط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

بلطة في الرأس وطلقة بالصدر .. تفاصيل مروعة بـ جريمة أوسيم

جمهور ليفربول يرفع علم فلسطين داخل المدرجات بعد دعم محمد صلاح

أوكرانيا ليست اسرائيل .. بوتين يأمر بنشر طائرات ميج لمواجهة حاملات الطائرات الأمريكية | تقرير

اعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في قضية تعويض عمرو أديب

ترشيحاتنا

خيري رمضان: منتقدو موقف مصر في حرب غزة "رعاع"

أول رد فعل من مجلس الزمالك الجديد بعد خماسية الفريق في شباك سموحة

أول تعليق من طفل غزة المرتجف .. فيديو

من 20 لـ30 شاحنة.. الأمم المتحدة: قافلة ثانية من المساعدات إلى غزة غدًا

الرئاسة الفلسطينية: هذا هو الطريق الوحيد للسلام في غزة.. فيديو

رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء.. أحمد موسى: مظاهرات الأمس ذكرتني بثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عدم الإفراط فيه.. فوائد تناول الترمس لمرضى السكر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع القرفة على القهوة؟

طريقة عمل خبز الصاج |بأسهل الخطوات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء ؟

فيديو

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

إنذارات بوجود قنابل .. ماذا يجرى في فرنسا | فيديو جراف

نرفض التهجير القسري.. السيسي: تصفية القضية لن يكون على حساب مصر

الغيث بدأ بـ20 شاحنة.. المساعدات تعبر رفح وهذه الجهة تتسلمها من مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

اﻟﻤﺰﻳﺪ