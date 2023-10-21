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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية لـ وزير التربية والتعليم: كيف قررتم أن الحامل لا تستطيع التدريس؟

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن مسابقة 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية و التعليم، وضعت شروطا صعبة على جميع المتقدمين.


وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور،:" يعني إيه يتم استبعاد السيدات الحوامل؟، هو في معلمة لا تحمل.. وهل السيدة الحامل لا تستطيع القيام بعمل".


وتابعت :" هناك أشياء كثيرة قامت بها وزارة التربية و التعليم، بشأن رفض من تم اختيارهم، وتحديدًا السيدات، فهل سيتم منع تعيين أي سيدة تحمل بعد فترة من التعيين".


وطالبت من وزير التربية و التعليم الدكتور رضا حجازي، بحل مشكلات من تم استبعادهم من مسابقة الـ 30 ألف معلم.
 

مجلس النواب وزارة التربية و التعليم الإعلامية نيفين منصور التربية و التعليم مسابقة الـ 30 ألف معلم

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