برلمانية لـ وزير التربية والتعليم: كيف قررتم أن الحامل لا تستطيع التدريس؟

أكدت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن مسابقة 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية و التعليم، وضعت شروطا صعبة على جميع المتقدمين.



وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور،:" يعني إيه يتم استبعاد السيدات الحوامل؟، هو في معلمة لا تحمل.. وهل السيدة الحامل لا تستطيع القيام بعمل".



وتابعت :" هناك أشياء كثيرة قامت بها وزارة التربية و التعليم، بشأن رفض من تم اختيارهم، وتحديدًا السيدات، فهل سيتم منع تعيين أي سيدة تحمل بعد فترة من التعيين".



وطالبت من وزير التربية و التعليم الدكتور رضا حجازي، بحل مشكلات من تم استبعادهم من مسابقة الـ 30 ألف معلم.

