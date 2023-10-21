خالد الغندور يطرح سؤالا بعد خماسية الزمالك في سموحة

طرح الاعلامي خالد الغندور سؤالا للجماهير بعد فوز الزمالك الكبير على نظيره سموحة نتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "رأيكم :من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك وسموحة ؟"

وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة 8 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني (فيوتشر والمصري البورسيعيدي) بنفس العدد من النقاط.