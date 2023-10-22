موعد امتحان المعادلة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تعليمات هامة بشأن امتحان المعادلة الفرنسية المقرر عقده بكلية الآداب.

جامعة عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه تم تعديل موعد امتحان المعادلة الفرنسية المقرر عقده بكلية الآداب يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 من الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلي الحادية عشرة صباحًا من نفس اليوم.

وكان قد استقبلت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، و الدكتور أشرف عطية، وكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث، وعدد من طلاب الدراسات العليا الذين انهوا برنامج تدريبي على الترجمة الفورية مع إدارة الترجمة الفورية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تسلم الطلاب شهادات اجتياز البرنامج التدريبي معتمدة من إدارة الترجمة بالامم المتحدة.

وأوضحت غادة فاروق، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن وادارة الترجمة بالأمم المتحدة والتي تشمل إجراء عدة أنشطة ثقافية وتدريبية في مجال الترجمة.

وخلال العامين الأخيرين تم إجراء برنامجين للتدريب على الترجمة الفورية لتأهيل الطلاب لاجتياز الامتحان التنافسي الذي تعلن عنه الأمم المتحدة لتعيين مترجمين بمقراتها المختلفة.

وأشارت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، إلى أنه اجتاز هذا الامتحان العام الماضي طالبتان من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، تم اختيار إحداهما بإدارة الترجمة الفورية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك والأخرى بالمقر الأممي في جنيف.

وأضافت أنه شارك في البرنامج التدريبي الأخير ١٢ طالبا من قسمي اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية واستمر البرنامج ٣ أشهر بمشاركة مترجمين فوريين محترفين من إدارات الترجمة بالامم المتحدة.

وتعد جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن؛ الجامعة المصرية الوحيدة التي وقعت مثل هذه الاتفاقية للتعاون مع أكبر منظمة دولية في مجال الترجمة.

من جانبه أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه سيبدأ اعتبارا من 20 أكتوبر الجاري تنفيذ برنامج جديد للتدريب على الترجمة التحريرية بالتعاون مع قسم الترجمة التحريرية بجنيف ويشارك فيه عدد من طلاب الدراسات العليا بقسم اللغة الانجليزية.