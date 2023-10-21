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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن : الولايات المتحدة تخطط لإطلاق نظام عالمي جديد

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن البشرية تحتاج إلى نظام عالمي جديد، وأن أمريكا "تستطيع أن تبنيه".


وقال بايدن: "أعتقد أن لدينا الفرصة إذا كنا جريئين وواثقين بما فيه الكفاية، لتوحيد العالم بطريقة لم يتم القيام بها من قبل".


وتابع: "لقد أمضينا 50 عامًا في فترة ما بعد الحرب حيث نجحت (أمريكا) بشكل جيد، ولكن الآن نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد".

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا "النظام العالمي القائم على أساس القواعد" التي يروج لها الغرب، واصفا إياه بالهراء.

وفي الوقت نفسه أشار بوتين إلى ضرورة إنشاء نظام عالمي جديد يقوم على مبادئ الانفتاح الاقتصادي والعدالة للجميع والقرارات الجماعية ومراعاة مصالح جميع الدول.
 

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