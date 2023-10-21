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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعفاء جمركي وكشف مجاني .. 7 مميزات لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تسعى الحكومة لتقديم كل سبل الدعم من أجل المواطنين وإتاحة الخدمات لهم ومن بينها بطاقة الخدمات المتكاملة وتتضمن العديد من المميزات التي يحصل عليها حامل البطاقة والخاصة بذوي الهمم.

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التضامن: بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة بمثابة إنجاز

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أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

وتوفر بطاقة الخدمات المتكاملة،  لذوي الهمم حيث توفر لهم العديد من المميزات والتسهيلات فى التعليم وغيرها من المجالات.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


ومن أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لابد من توافر مجموعة من الشروط فى المواطنين الراغبين فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تتضمن ما يلي :- 


- يشترط للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة الإعاقات الشديدة أو بالغة التي تشمل الشلل الدماغي الشديد أو بتر عضو أو أكثر من عضو من أطراف الجسم أو لديه إعاقة بصرية شديدة أو فقد في السمع

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها فى الراغب الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة من يعانون  من متلازمة داون من أصحاب اضطراب طيف التوحد.

- وتشمل الفئات التي يحق لها الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة من يعانون القزامة التي لا يزيد فيها الطول على 140 سم عند سن البلوغ بموجب تقرير طبي من أي مستشفى.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وهناك مجموعة من المميزات التي يحصل عليها حامل بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تشمل مايلي :-

- يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة علي مميزات الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

- كما يمكن أن يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- كما تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

- كما يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية

- تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة لحاملها ميزة الإعفاء من الضرائب.

- كما تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.

- تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.

خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وتتمثل خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتقديم للحصول عليها مايلي :-

- تبدء أولي خطوات استخراج بطاقه الخدمات المتكاملة تسجيل طلب من خلال بوابة وزارة التضامن فضلا عن تسجيل البيانات بدقة

- مما يلزم ملئ  استمارة البيانات الأساسية بعدها سيظهر رقم الطلب الخاص بك.

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طريقة التظلم من بطاقة الخدمات المتكاملة المرفوضة | اعرف التفاصيل

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أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

-كما تشمل الخطوات اللازمة من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة قبول الطلب، يتم حجز موعد الكشف الطبي ثم  التوجه لمكتب التأهيل.

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