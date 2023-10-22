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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة إيطالية تعرض استغلال بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ وإنشاء متحف للطيور

المستثمر الايطالي
المستثمر الايطالي

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، رجل الأعمال الإيطالي ماسيميليانو بيازيولى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الإيطالية العاملة في مجال إدارة المحميات الطبيعية وإدارة الفنادق، يرافقه ياسر عبد اللاه رجل أعمال مدير أحد شركات السياحة العاملة في شرم الشيخ .

واستمع المحافظ لعرض بشأن إمكانية ادارة منطقة أحواض الأكسدة وإنشاء متحف للطيور المهاجرة به أكبر تليسكوب لمشاهدة الطيور وكذلك إنشاء مستشفى لعلاج الطيور، وذلك بغرض جلب سياح من مختلف أوروبا لمشاهدة الطيور وتصويرها في مختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة لجعل مدينة شرم الشيخ مركزا لسياحة الطيور والبيئة الطبيعة.

ووجه المحافظ بدراسة الموضوع وعمل دراسة جدوى واستطلاع رأي وزارة البيئة والجهات المعنية.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء.

جنوب سيناء استغلال بحيرات الاكسدة متحف للطيور

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