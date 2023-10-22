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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023: ابتعد عن الجدال اليوم

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.


برج العقرب وحظك اليوم مهنيا الأحد 22 أكتوبر 2023

 

تعامل مع مهامك المهنية بمسئولية وقوة وثقة، ركز على عملك كن إيجابيا أثناء وجودك فى اجتماعات الفريق، لأن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة أعضاء فريقك فى أنفسهم وقدراتهم، سيقوم رواد الأعمال بتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة، وهذا سيجلب المزيد من الأموال.


برج العقرب حظك اليوم ماليا

برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.


برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

اليوم جيد للتخطيط لمستقبلك، واتخاذ القرارات المتعلقة بعلاقتك، وسوف تحصل على دعم أسرتك، ابتعد عن الجدال اليوم ووفر مساحة شخصية لحبيبك، وقم بتقديره لضمان تقوية العلاقة، وبما أن نجوم الرومانسية أقوى، فإذا كنت أعذب ستجد شريك حياتك.

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حظك اليوم البرج العقرب صحيا

قد تشعر اليوم بمزيد من الطاقة والحماس، نتيجة التزامك، بالنظام الغذائى الصحى، وممارسة الرياضة المناسبة للياقتك، عليك الاهتمام بنفسك دائماً، وهذا ما سيساعدك فى تجاوز ونجاح أى خطة تقوم بوضعها.


برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

سوف تشعر الفترة المقبلة بالمزيد من التطور والإنجازات على الصعيد المهنى والمالى والعاطفى، قد تقرر شراء منزل، أو السفر للاستمتاع بإجازة مميزة، تزيد من طاقتك وحيويتك.

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