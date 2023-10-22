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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف "خلية" لحزب الله في جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، أنه استهدف "خلية" تابعة لحزب الله حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع على شمال إسرائيل قبل قليل من جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيانه: " هاجمنا قبل قليل خلية في لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه شمالي البلاد".

ومساء أمس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بضرورة احترام مصالح شعبه الذي سيتأثر إذا انجرت البلاد إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، بأن المكالمة جرت الجمعة. وقال ميلر في بيان إن بلينكن أكد أيضًا دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني، وأشار إلى القلق المتزايد بشأن التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية للبنان.

وفي وقت سابق ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أهدافًا على أطراف بلدتي "الضهيرة" و"علما الشعب" بجنوب لبنان.

وكانت الوكالة قالت أيضاً إن حزب الله استهدف موقعاً إسرائيلياً للتجسس والمراقبة مقابل منطقة "الدباكة" في ميس الجبل، كما استهدف موقع العباد العسكري مقابل بلدة "حولا". 

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