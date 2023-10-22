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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة: النوم بهذه الطريقة يصيب بـ الاكتئاب

صدى البلد

تشير دراسة إلى أن الحصول باستمرار على أقل من خمس ساعات من النوم كل ليلة قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.


 

نظر الباحثون لعقود من الزمن إلى صعوبات النوم على أنها أحد الآثار الجانبية لضعف الصحة العقلية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


 

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لكن تحليل 7000 مشارك دفع العلماء الآن إلى القول بأن النوم السيئ من المحتمل أن "يسبق أعراض الاكتئاب، بشكل أسرع من العكس".


 

وقال خبراء جامعة كوليدج لندن إن البيانات تشير إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على أقل من خمس ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للمعاناة.


 

وقالت المؤلفة الرئيسية أوديسا هاميلتون: "لدينا سيناريو الدجاجة أو البيضة بين مدة النوم دون المستوى الأمثل والاكتئاب".


 

وهي تحدث في كثير من الأحيان معًا، ولكن ما الذي يأتي أولاً لم يتم حله إلى حد كبير.


 

وأضافت: "باستخدام القابلية الوراثية للمرض، قررنا أن النوم من المحتمل أن يسبق أعراض الاكتئاب، وليس العكس".


 

واستخدم الباحثون البيانات الجينية والصحية من 7146 شخصًا كانوا في الستينيات من عمرهم في المتوسط، واستند التحليل إلى السمات الوراثية للأشخاص، بدلاً من المدة التي ينامون فيها فعلياً كل ليلة.


 

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على مدى السنوات القليلة الماضية، وجد الأكاديميون المعنيون بالنوم أن بعض خلل الحمض النووي يرتبط بكمية نوم الأشخاص.


 

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لقضاء أقل من خمس ساعات كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للإصابة بأعراض الاكتئاب خلال السنوات الأربع إلى الـ 12 التالية.


 

في حين يحتاج البالغون إلى ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم، ينصح الأطفال بما بين تسع إلى 13 ساعة، كما توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.


 

نُشرت الدراسة في مجلة Nature, Translational Psychiatry، وقال البروفيسور أندرو ستيبتو: "إن النوم دون المستوى الأمثل والاكتئاب يزدادان مع تقدم العمر، ومع ظاهرة شيخوخة السكان في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة متزايدة لفهم الآلية التي تربط بين الاكتئاب وقلة النوم بشكل أفضل".

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