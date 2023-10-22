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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: كلمة الرئيس في قمة السلام وضعت العالم أمام مسئولياته تجاه غزة

النائب مصطفي بدران
النائب مصطفي بدران عضو مجلس النواب

أكد النائب مصطفي بدران عضو مجلس النواب ،وأمين حزب حماه الوطن بمحافظة أسيوط ، أن إنعقاد قمة القاهرة للسلام جاءت في توقيت بالغ الاهمية حيث تمر القضية الفلسطينية بأصعب مراحلها ، مشيراً إلى أن حضور 31 دولة للمؤتمر بخلاف عدد كبير من المنظمات الدولية يعكس ثقل مصر ودورها المحوري في المنطقة من أجل التوصل لحلول للأزمة.

وأشاد" بدران"  بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في القمة مؤكداً ان وضع العالم امام مسئولياته تجاه ما يحدث في غزة ،وان ما يحدث للشعب الفلسطيني الأعزل من قصف وقتل من قبل قوات الإحتلال يمثل كارثة إنسانية

وأشاد  " بدران "  بتأكيد الرئيس السيسي ، علي أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا مؤكدة أن الأمن القومي المصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه ، وأن مسالة تهجير الفلسطينين لسيناء أمر مرفوض تماماً وذلك حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ، لاسيما و أن مصر دفعت ثمنا باهظا من أجل استرداد سيناء وبادرت بنفسها للسلام عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه من أجل التعايش السلمى، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش بكرامة وأمان فى دولة مستقلة على أرضهم، مثل باقى شعوب الأرض.

وأكدت " بدران " أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة هو جريمة ضد الإنسانية ، مشيرة إلى أن بداية دخول المساعدات الإنسانية اليوم كان أمر ضرورياً ولا بد من إستمراره وهو ما اكدت عليه القيادة السياسية  مشيداً بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والتوصل إلى توافق على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام من خلال البدء بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، والانتقال فورا للتفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار ثم البدء العاجل فى مفاوضات إحياء عملية السلام وصولا إلى  حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية التى تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقررات الشرعية الدولية.

قمة القاهرة للسلام القضية الفلسطينية المنظمات الدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة

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