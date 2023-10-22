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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحف عربية تبرز استضافة مصر قمة السلام لبحث تطورات القضية الفلسطينية

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

أبرز عدد من الصحف العربية الصادرة اليوم، الأحد، استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس، السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، وتأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.


وفي أبوظبي، ذكرت صحيفة “الخليج” الإماراتية - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "قمّة القاهرة وامتحان الإنسانية" - أن "قمة القاهرة للسلام"، التي انعقدت أمس، السبت، سعت إلى تشخيص الأوضاع في الصراع الدائر بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتداعيات الخطرة المحتملة على المنطقة، إذا لم يتوقف التصعيد الذي ينذر بتهديدات كبيرة، قد تضع المنطقة أمام تحديات غير مسبوقة، في ظل انعدام التوافق الدولي على صيغة مشتركة، تعيد قطار السلام إلى سكته.

وأشارت الصحيفة إلى أن "قمة القاهرة" كانت بمستوى الأحداث الاستثنائية الجارية، وتميزت بحضور عربي ودولي كبيرين، وتغطية إعلامية واسعة، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، من أبرز القادة المشاركين لتأكيد جهود الإمارات ضمن العمل المشترك مع أشقائها وأصدقائها، للحيلولة دون توسع الصراع عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين.

وعبر الرئيس الإماراتي عن هذا الموقف في كل اتصالاته منذ تفجر الأزمة، وشدد على ذلك مجدداً في "قمة القاهرة"، وقبلها في "قمة الرياض" بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".

وفي المنامة، ذكرت صحيفة "الوطن" البحرينية تحت عنوان "البحرين وقمة السلام"، أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة المدعوين للقمة لما يربط البحرين بأشقائها من وئام وللدور الذي تقوم به من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، فقد اختارت نهج السلام ونبذ العنف واعتماد الحوار والتفاوض سبيلاً لحل الخلافات.

وفي الرياض، أبرزت صحيفة "عكاظ" السعودية، تأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته التي ألقاها أمس لدى ترؤسه نيابةً عن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية المشارك في قمة القاهرة للسلام، أن السعودية تؤكد رفضها القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من جانب إسرائيل.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن شكره لجمهورية مصر العربية على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتشاور الإقليمي والدولي تجاه التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

وفي بغداد، أبرزت صحيفة "الصباح" العراقية دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال ترؤسه أمس وفد العراق في قمة القاهرة للسلام، إلى إنشاء صندوق لدعم وإعمار غزة وتأكيده أن العراق لنْ يتأخر عن تقديم أية مساعدة ممكنة للقطاع المحاصر ويرفض محاولات إفراغ غزة من أهلها.

ونوهت الصحيفة بإجراء "السوداني"، على هامش القمة مباحثات مع عدد من الزعماء من أجل حشد التأييد العربي والدولي، لدعوة العراق لإعلان وقف فوري لإطلاق النار وفكّ الحصار المفروض على غزة.

وفي مسقط، نوهت صحيفة "عمان" العمانية بمشاركة رئيس الوزراء لشئون الدفاع العماني شهاب بن طارق آل سعيد، نيابة عن سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، في قمة القاهرة للسلام أمس، وتأكيده رفض سلطنة عمان التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة رفضًا قاطعًا وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته في وقف هذه الحرب والعودة إلى منطق العقل والسِّلم في تحقيق الغاية المنشودة نحو السّلام العادل والشامل، بالاستناد إلى القانون الدولي.

وفي الدوحة، قالت صحيفة "الشرق" القطرية، في افتتاحيتها، إن مشاركة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في "قمة القاهرة للسلام" أمس تمثل تأكيدا لموقف دولة قطر الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على المساهمة الفاعلة في كل الجهود الدولية الهادفة لتخفيض التصعيد وإيقاف استهداف المدنيين وعدم تجاوز معايير القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

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