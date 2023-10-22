2,754 جنيها للجرام.. زلزال عنيف يضرب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا قويا متأثرا بتحرك أسعار الذهب عالميا، في ظل الارتفاع المسيطر على سعر الذهب.
وشهدت أسعار الذهب اليوم الاحد 22-10-2023، هدوء على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.
وبالامس حقق الذهب ثاني مكسب أسبوعي له على التوالي، بسبب المخاوف من مزيد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط جاذبية المعدن كملاذ آمن.
سعر الذهب عالميا
وارتفع الذهب 1979.39 دولارًا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ مايو في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.7% إلى 1994.40 دولار.
سعر الذهب عيار 21
وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 2,410 جنيه للبيع و 2,430 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 18
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,066 شراء 2,083
سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 2720 جنيها للشراء
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,754 شراء 2,777
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,525 شراء 2,546
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,410 شراء 2,430
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,066 شراء 2,083
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,607 شراء 1,620
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,377 شراء 1,389
|الاونصة
|بيع 85,658 شراء 86,369
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 19,280 شراء 19,440
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