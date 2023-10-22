2,754 جنيها للجرام.. زلزال عنيف يضرب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا قويا متأثرا بتحرك أسعار الذهب عالميا، في ظل الارتفاع المسيطر على سعر الذهب.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الاحد 22-10-2023، هدوء على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

وبالامس حقق الذهب ثاني مكسب أسبوعي له على التوالي، بسبب المخاوف من مزيد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط جاذبية ‏المعدن كملاذ آمن.‏

سعر الذهب عالميا

وارتفع الذهب 1979.39 دولارًا للأوقية ‏بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ مايو في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت ‏العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.7% إلى 1994.40 دولار.‏

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 2,410 جنيه للبيع و 2,430 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,066 شراء 2,083

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 2720 جنيها للشراء

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,754 شراء 2,777 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,525 شراء 2,546 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,410 شراء 2,430 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,066 شراء 2,083 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,607 شراء 1,620 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,377 شراء 1,389 الاونصة بيع 85,658 شراء 86,369 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 19,280 شراء 19,440

…

…