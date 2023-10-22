عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2,754 جنيها للجرام.. زلزال عنيف يضرب أسعار الذهب

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا قويا متأثرا بتحرك أسعار الذهب عالميا، في ظل الارتفاع  المسيطر على سعر الذهب.

وشهدت أسعار الذهب  اليوم الاحد 22-10-2023، هدوء على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

وبالامس حقق الذهب ثاني مكسب أسبوعي له على التوالي، بسبب  المخاوف من مزيد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط جاذبية ‏المعدن كملاذ آمن.‏

سعر الذهب عالميا 

وارتفع الذهب 1979.39 دولارًا للأوقية ‏بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ مايو في وقت سابق من الجلسة. 

وارتفعت ‏العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.7% إلى 1994.40 دولار.‏

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 2,410 جنيه للبيع و 2,430 جنيه للشراء

txt

11 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق 

txt

البطاطس تراجعت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,066 شراء 2,083

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 2720 جنيها للشراء 

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,754 شراء 2,777
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,525 شراء 2,546
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,410 شراء 2,430
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,066 شراء 2,083
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,607 شراء 1,620
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,377 شراء 1,389
الاونصةبيع 85,658 شراء 86,369
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 19,280 شراء 19,440

 

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل في قضية إنهاء حياة صيدلي حلوان

فرج عامر يعلن قرارا ناريا بعد خسارة سموحة أمام الزمالك

مفاجأة للموظفين والمتقاعدين.. زيادة جديدة ورسمية في المرتبات والمعاشات بهذا الموعد

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

راجل من ضهر راجل|سائق شاحنة مصري يتحدى الاحتلال: أنا جاي متشاهد.. فيديو

«الشتا لسه مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

التخطيط القومي يعقد محاضرة بعنوان "الإدارة بالنتائج - هل تستحق العناء؟"

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعلن بدء مرحلة التقييم الفنية للدورة الثانية

البطاطس تراجعت.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

11 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق 

أبرز توصيات القومي للحوكمة لتعزيز أداء مصر في "مؤشر الإبتكار العالمي "

الجنيه يصل إلى 19 ألفا.. صعود صاروخي في سعر الذهب الآن

80 جنيها دفعة واحدة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات

الإحصاء: 11.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال عام 2022

ترشيحاتنا

ليلة ساخنة| اتساع رقعة القصف الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية ونزوح هائل لسكان الجنوب

محدش يقدر يتكلم معاه.. أحمد شوبير: نجم الأهلي طلب الرحيل لهذا النادي

مصير الأطفال بعد موتهم.. على جبل في الجنة يكفله سيدنا إبراهيم ليوم القيامة

مصر تفرض كلمتها بقوة وإسرائيل غاضبة.. 5 مشاهد من قمة القاهرة للسلام

جوهرة بلدية المحلة على رادار المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024

رعب في إسرائيل.. صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وبلدات غلاف غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمه تحفه.. طريقة عمل الموغات بأسرار أهل الصعيد

مفاجأة صادمة.. احذر من تجاهل رسائل البريد الإلكتروني بعد اليوم

بشرى لمصاب السكري.. تقنية جديدة باستخدام العين للقضاء على المرض

راجل من ضهر راجل|سائق شاحنة مصري يتحدى الاحتلال: أنا جاي متشاهد.. فيديو

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ