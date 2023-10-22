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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أـخبار التعليم.. حجازي: لو رحت أي مدرسة ولقيت الطلاب مبيعرفوش يقروا ويكتبوا هحاسب المدير.. إغلاق كيان وهمي بالإسكندرية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر عن تطوير التعليم بكلية التربية أسيوط

تنطلق غدا الاثنين فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن تحت عنوان: تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤى مستقبلية بكلية التربية بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة

تجارة القاهرة تكشف كيفية تأهيل الطلاب إلى سوق العمل
 

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، كيفية تأهيل الطلاب إلى سوق العمل بشكل صحيح.


حجازي: لو رحت أي مدرسة ولقيت الطلاب مبيعرفوش يقروا ويكتبوا هحاسب المدير
 

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدرسة لها دور كبير وقوي في قضية ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب.


التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا بالإسكندرية
 

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المُسماة الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية .. المزيد

 

 

 

جامعة القاهرة تعلن موعد تسجيل المقررات الدراسية للفصل الأول

كشف الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن موعد تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024 .


 التعليم: القراءة مفتاح المعرفة وأساس النجاح في الحياة
أكد الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن مشكلة ضعف مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة تعد من المشكلات متشابكة الأسباب، فمنها ما يرتبط بالبيئة الاجتماعية للطفل في السنوات الأولى من عمره، ومنها ما يرد إلى الازدواج اللغوي والتباين بين مفردات العامية والفصحى، فضلا عن تشوه اللغة بمفردات دخيلة ليس لها أصول لغوية، وغيرها من أسباب ترتبط بأساليب تعلم اللغة والمواد التعليمية المستخدمة في تعليمها وغيرها الكثير من الأسباب التي تكاتفت على إحداث هذه المشكلة، مشيرا إلى أن من الآثار السلبية المترتبة عليها هى تسرب الأطفال من المدارس.

 

جامعة الفيوم: انطلاق مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية
تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب، مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النووية على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2023، وذلك بدءا من اليوم، الأحد 22 أكتوبر، حتى الخميس 26 أكتوبر، بكلية دار العلوم.

 

رضا حجازي: ضعف القراءة والكتابة يؤدي لزيادة نسبة التسرب من التعليم
شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  اليوم الأحد، ورشة عمل حول "تعزيز مهارات القراءة والكتابة: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل"، والتى تنظمها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى، وذلك خلال يومي 22 و23 أكتوبر 2023.

 

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