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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

نقطة الأوج ونقطة الحضيض ورصد خسوف القمر في 3 أمسيات بدءا من اليوم

صدى البلد

تدعو جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ، الأطفال وأُسرِهم لحضور عدد من الامسيات الفلكية ، بمكتبة المستقبل احدى المنصات الابداعية والثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة بمقرها في جسر السويس ، والتى تتيح لهم فرصة نادرة لاستكشاف السماء في الليل، تلك السماء التي لطالما شخصت إليها أبصار البشر منذ أقدم العصور ، وذلك بهدف نشر الثقافة الفلكية في المجتمع ، وتسهيل الاحتكاك المباشر بين الجمهور وبين النجوم والكواكب والظواهر الفلكية المختلفة.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان الامسيات يستخدم فيها التلسكوبات والأجهزة الفلكية للتعرف على النجوم والمجموعات النجمية  ما يساعد في تدريب المهتمين على الرصد الفلكي باستخدام التلسكوبات من خلال ورشات عمل حول الموضوعات الفلكية المختلفة، بالإضافة إلى كيفية استخدام التلسكوبات والأجهزة الفلكية للتعرف على النجوم والمجموعات النجمية المميزة ، موضحا أنه سيتم تقديم شرح مبسط عن الأجرام السماوية والنجوم والرد على استفسارات الجمهور.

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وأضاف حلمى ، ان الامسية الاولى بعنوان (نقطة الأوج  ونقطة الحضيض.. وعلاقاتها بالصيف والشتاء ) ، وتنطلق الامسية في السابعة من مساء اليوم الاحد، يتعرف فيها الحضور على الانقلاب الصيفي والشتوي والاعتدال الربيعي والخريفي. وتحديد الوقت على الارض بناء على حركة الشمس ، وسوف يتعرف الحضور على المفارقة الغريبة كيف ان يكون الصيف عندما تكون الارض على ابعد نقطة لها من الشمس والعكس وعلاقة ذلك بزاوية سقوط اشعة الشمس على الارض ، وطرح العديد من الأسئلة التي سوف يناقشها  فريق عمل الجمعية المصرية لعلوم الفلك والاجابة عنها خلال النقاش المفتوح للأطفال عمليا بالرصد الفلكى بالتليسكوبات.

الامسية الثانية  تنطلق غدا الاثنين القادم 23 اكتوبر يتم فيها رصد القمر وأهم الكواكب في مجموعتنا الشمسية ، اذ يتم الرصد بالتلسكوب لسطح القمر لمشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب ، وكذلك رصد كوكب زحل بحلقاته المشهورة وبالعين المجردة ، والتعرف على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها ، وكيفية تحديد الإتجاهات بالنجوم، بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية أثناء الأمسية.

بينما الامسية الثالثة تنفذ في الساعة التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 28 اكتوبر الجارى لمشاهدة وتصوير خسوف القمر الجزئي من سماء مكتبة المستقبل حيث تنتشر التلسكوبات في كافة ارجاء مكتبة المستقبل لرؤية مراحل الخسوف والتى تبدأ عندما يشرق القمر  مع غروب الشمس وهو بدر كامل .. ثم يبدأ فعلاً بدخول منطقة شبه الظل للأرض وهذا يجعل نوره يضعف بنسبة قليلة جداً لا تكاد تلحظ ، ومن الساعة 9:35 مساء بتوقيت القاهرة يبدأ القمر في الدخول في ظل الأرض تدريجياً ويختفي جزء وراء جزء حتى ذروة الخسوف الساعة 10:14 وهو وقت تغطية أكبر مساحة من القمر للخسوف الحالي بمقدار حوالي 12%، بعدها يبدأ القمر يخرج من ظل الأرض تدريجياً حتى يخرج بالكامل الساعة 10:52 بتوقيت القاهرة ويكون في منطقة شبه الظل حيث يكون مضاء بالكامل لكن نوره اقل بنسبة لا تكاد تلحظ .

جمعية مصر الجديدة اشعة الشمس الاعتدال الربيعى الثقافة الفلكية الخسوف المجموعات النجمية

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