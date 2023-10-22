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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الزمالك يجتمع مع أوسوريو لبحث مصير الفريق

صدى البلد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد عقد جلسة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وعبد الواحد السيد مدير الكرة عقب تسلم الإدارة مهام عملها رسميا  خلال الأيام المقبلة بعد فوز حسين لبيب وقائمته في الانتخابات.

ويرغب مسؤولو الزمالك في التعرف على متطلبات المدير الفني وفريق الكرة في الفترة المقبلة، ومناقشة أزمة القيد والصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق في يناير المقبل.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نقل التدريبات للملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بداية من يوم الثلاثاء المُقبل.

ومنح الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق لاعبيه راحة لمدة 48 عقب الفوز على سموحة مساء أمس السبت.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة.

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