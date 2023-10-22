الاتحاد العام الفلسطيني: هناك صعوبات حاليا في التواصل مع أهالينا بغزة

قالت سونيا عباس مسئولة اللجنة الثقافية بالاتحاد العام الفلسطيني فرع المصري ، إن له دور كبير فى دعم القضية الفلسطينية، موضحة أن الفلسطينيات خارج الوطن تعمل على تقديم الدعم النفسي لأنفسهن وكذلك المواطنين الفلسطينيين بفلسطين .

وأضافت "عباس" خلال استضافتها ببرنامج "ست الستات" الذى تقدمه الإعلامية دينا رامز والمذاع عبر فضائية "صدي البلد "، أن المرأة الفلسطينية تعمل على الحفاظ على التراث الفلسطيني من خلال الأنشطة والبازارات المختلفة.

وأشارت إلي أن التواصل مع العائلات فى غزة كان مستمر قبل الأزمة الأخيرة ، معلقة :" هناك صعوبات حاليا فى التواصل مع أهالينا فى فلسطين ولكن بالنهاية يتم التواصل ويتم الاطمئنان قدر المستطاع " .

لن نعاني

وقالت إن المرأة الفلسطينية اعتادت على تقديم الدعم النفسي لأطفالهن ، قائلة :" صعب تهجير الفلسطينيين ولن نعاني اللجوء مرة أخري وحقنا هناخده ".