أحمد حمدي: قمة القاهرة للسلام أعطت رسالة بالموقف المصري منذ بداية العدوان

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي رئيس تحرير برنامج "صباح البلد"، أن مؤتمر قمة السلام أعطى رسالة للموقف المصري المتخذ منذ بداية عدوان إسرائيل على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مثل تلك الأمور تكشف تعامل القيادة السياسية المصرية مع القضية الفلسطينية.

وقال أحمد حمدي، خلال لقاء له لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تتعامل بمسئولية كاملة في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن موقف مصر يأتي بمسئولية كاملة في التعامل مع القضية.

وتابع رئيس تحرير برنامج “صباح البلد”، أن الرئيس السيسي تعامل بوضوح وشرف منذ بداية الأزمة الفلسطينية، وهو الموقف الذي لا يرتكز على المتاجرة بالقضية.

لن تسمح المساس بأمن مصر

وأشار أحمد حمدي إلى أن مصر لم يفرض عليها اي شئ في التعامل مع الأزمة الحالية، مؤكدا أن القيادة السياسية لن تسمح المساس بأمن مصر، ,ترفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى سيناء.