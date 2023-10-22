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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

المرهقون.. تفاصيل حصول فيلم يمني على الجائزة الذهبية بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي

صدى البلد

فاز الفيلم اليمني المرهقون للمخرج عمرو جمال بـجائزة هوغو الذهبية ضمن فعاليات النسخة 59 من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي المرموق، حيث نافس في مسابقة صنّاع الأفلام الجدد، ليصبح في رصيده 5 جوائز دولية.

كان الفيلم قد سبق وحقق سابقة تاريخية بالنسبة لليمن إذ نافس في مهرجان برلين السينمائي الدولي ليصبح أول فيلم يمني يشارك في المهرجان العريق، كما فاز بجائزة منظمة العفو الدولية، وحل في المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور.

ويملك المرهقون في رصيده ثلاث جوائز دولية أخرى وهي أفضل إخراج وأفضل سيناريو في مهرجان فالنسيا السينمائي الدولي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان تايبيه السينمائي، كما نافس في المسابقة الرسمية في مهرجان ديربان السينمائي الدولي.

كان اليمن قد أعلن عن ترشيح الفيلم لتمثيله رسميًا للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي بالدورة السادسة والتسعين للجائزة، وسبق وشارك في مهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان بكين السينمائي الدولي.
 

 

كان المرهقون قد نال إشادات عديدة إذ كتب جاي وايسبرج في موقع The Film Verdict "فيلم حقيقي، وصادق ومثل اليمن يستحق اهتمامنا"، في حين كتب ماتيو جاللي في موقع Close up: "فيلم مؤلم ولكن يتم حكيه بهدوء رصين، دون أي مبالغات لإثارة الشفقة".

ويستند المرهقون على أحداث حقيقية في عدن باليمن عام 2019، إذ تتبع القصة معاناة زوجين وأطفالهما الثلاثة بعد خسارة الأب والأم لعملهما جراء أزمة اقتصادية تمر بها الدولة. وبعد اكتشاف الأم حملها في الطفل الرابع، يحاول الأبوان إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.

وسبق وأثار مشروع الفيلم الانتباه عالميًا في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي حيث حصل على منحة تطوير ما بعد الإنتاج لمشروع قيد العمل من قسم Eastern Promises، كما كان أحد المشاريع الواعدة المشاركة في برنامج عروض قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث تلقى منحة بقيمة 12 ألف دولار بعد عرض أجزاء من الفيلم.

المرهقون إنتاج مشترك بين اليمن والسودان والسعودية ومن إخراج وإنتاج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مع مازن رفعت ويشارك في إنتاج الفيلم محسن الخليفي ومحمد العمدة بالإضافة لأمجد أبو العلاء. وبطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

ويعد الفيلم ثاني فيلم روائي طويل لمخرجه بعد عشرة أيام قبل الزفة (2018) وكان أول فيلم روائي طويل يعرض جماهيريًا في اليمن بعد ثلاثة عقود من اختفاء السينما في اليمن، وفاز بالعديد من الجوائز المهمة منها جائزة الجمهور في مهرجان سان دييغو السينمائي الدولي بأمريكا وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وغيرهم.

المرهقون فيلم المرهقون مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي مهرجان برلين السينمائي

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