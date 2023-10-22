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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من 'كارثة إنسانية' بسبب تقليص العلاجات بمستشفي الشفاء بغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن من بين أكثر من 1100 مريض بالفشل الكلوي في غزة، يتلقى 450 منهم العلاج في مستشفى الشفاء، محذرة من ان الوضع الصحي كارثي. 

ويعمل مستشفى الشفاء، المستشفى الطبي الرئيسي في غزة، على تقليل مدة جلسات غسيل الكلى لمئات من مرضى الكلى مع تضاؤل ​​إمدادات الكهرباء والوقود بسبب الحصار الإسرائيلي، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم الأحد.

وقال مدير عام التعاون الدولي مروان أبو سعدة، إن الظروف الأمنية تجعل من الصعب أيضًا على المرضى الوصول إلى المستشفيات في القطاع.

وفي مقطع فيديو نشرته الوزارة، ذكر مريض الكلى داخل مستشفى الشفاء أنه يسكن في المستشفى.

وأضاف: “لا أستطيع القدوم (إلى المستشفى)، فأنا أنام هنا مع زوجتي في إحدى الغرف”. 'باقي أفراد عائلتي يعيشون في خيمتين هناك (في مجمع مستشفى الشفاء)'.

وتفاقمت الأزمة في غزة حيث نزح حوالي 1.4 مليون شخص، يشكلون أكثر من 60% من سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2 مليون نسمة، منذ 7 أكتوبر، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم السبت.

وحذرت وزارة الصحة من أن انقطاع الكهرباء والوقود “سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، خاصة بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي”.

كما دعت المواطنين وأصحاب محطات الوقود في غزة إلى التبرع بما لديهم من وقود للمستشفيات 'لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى'.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، إن مستشفى الشفاء لديه ما يكفي من الوقود لمدة 24 ساعة فقط.

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