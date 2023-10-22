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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

أمريكا
أمريكا

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق لأسباب أمنية، بعد الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقالت الخارجية الأمريكية: “لدواع أمنية، نوجه مواطنينا بعدم استخدام مطار بغداد الدولي”.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، “تحذيرًا أمنيًا عالميًا” تنصح فيه المواطنين الأمريكيين في الخارج بتوخي مزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع أعمال عنف وزيادة التوترات في مواقع مختلفة حول العالم.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن “التحذير جاء بسبب التوترات المتزايدة في مواقع مختلفة حول العالم، واحتمال وقوع هجمات أو مظاهرات أو أعمال عنف ضد المواطنين والمصالح الأمريكية”.

وكانت السفارة الأمريكية في بيروت، ناشدت رعايا الولايات المتحدة التخطيط للمغادرة في أقرب وقت ممكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة.

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وذكرت السفارة الأمريكية أنها "تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان"، مضيفةً "نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

العراق الخارجية الأمريكية أمريكا بغداد

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