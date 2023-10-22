إيرادات فيلم ليوناردو دي كابريو Killers of the Flower Moon

حقق فيلم ليوناردو دي كابريو الجديد Killers of the Flower Moon إيرادات منخفضة في البوكس أوفيس الأمريكي، ولم يتمكن من التواجد في المرتبة الأولى على حساب فيلم تايلور سويفت الجديد.

فيلم Killers of the Flower Moon حقق حوالي 44 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بعد انطلاق عرضه منذ يومين، فيما بلغت أرقامه في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي، 23 مليون دولار.

فيلم Killers Of The Flower Moon يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم، ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وتدور أحداثه حول جريمة وقعت أحداثها في محمية أمريكية، وهو مقتبس من رواية خيالية.

فيلم Killers of the Flower Moon مقتبس من رواية من الأكثر مبيعا، وبلغت ميزانيته حوالي 200 مليون دولار، وهو أحد الأعمال الكبيرة.

أما فيلم تايلور سويفت Taylor Swift: The Eras Tour فوصلت إيراداته في شباك التذاكر العالمي إلى 160 مليون دولار في عطلته الأسبوعية الأولى، وحقق 130 مليون دولار في أمريكا متصدرا البوكس أوفيس