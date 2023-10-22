حسين لبيب يكشف مفاجأة حدثت أثناء انتخابات نادي الزمالك

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن المفاجأة في انتخابات النادي كانت اكتساح قائمته بالكامل وبفارق أصوات كبيرة، مشيرًا إلى أن الانتخابات شهدت روح رياضية كبيرة بين المتنافسين.

أضاف أن نادي الزمالك أصدر بيانًا داعمًا للأشقاء الفلسطينيين في الحرب على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، وأكد أهمية دعم الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الصعب. وسيتم مناشدة جماهير النادي للمشاركة في تقديم المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني.

أرجع ثقته في الفوز بالانتخابات وأنه سيصبح رئيس الزمالك القادم إلى حبه للنادي ورغبته في خدمته وتطويره، وأشار إلى أن استعادة الحالة القديمة للنادي ساعدته في كسب ثقة الأعضاء.