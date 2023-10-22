حكومة غزة: مليون و400 ألف نازح في القطاع.. ونصف المنازل تضررت

قالت حكومة قطاع غزة، اليوم الأحد، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي أجبر مليونا و400 ألف شخص على النزوح، مشيرة إلي أن نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 220.

أوضح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن “نصف الوحدات السكنية في القطاع تضررت نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي”.

ولفتت حكومة غزة، إلي أن “عشرات آلاف النازحين اضطروا للعودة لمدينة غزة وشمال القطاع”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن ما لا يقل عن 10 مستشفيات توقفت عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي ونقص الوقود.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان أن “عدد المستشفيات التي توقفت عن العمل بسبب القصف ونقص الوقود ارتفع إلى 10”.

وحسب السلطات الفلسطينية، فإن إجمالي المؤسسات الطبية بمختلف أنواعها التي تعرضت للقصف الإسرائيلي وتوقفت عن العمل بسبب ذلك بلغ 29 مؤسسة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، رصدها استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والمصابين.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، نداء استغاثة عاجل لجميع سكان القطاع إلى مشاركة وقود الديزل مع المستشفيات لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.