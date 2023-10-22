بعد نجاحه في الإنتخابات.. مجلس الزمالك الجديد يحسم مصير فتوح مع القلعة البيضاء

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، أن لاعب الفريق أحمد فتوح لا يزال عقده ساري المفعول مع النادي، وأنه سيتم الجلوس معه ومع المدرب للبحث عن حلول وفهم موقفه ومستقبله مع الفريق.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة "صدي البلد، إلى أن هدفه هو زيادة شعبية نادي الزمالك، وأنه يعتقد أن شعبية النادي الأبيض هي قوية وجارفة، معربا عن استعداده لبناء استاد جديد للنادي يتسع لمئات الآلاف من الجماهير.

أكد أيضًا أن الأهلي والزمالك هما أكبر ناديين في مصر وأفريقيا، وأنه سيعمل على الحفاظ على العلاقات الجيدة بينهما. سيتم تطوير بروتوكول تعاون بين الناديين يهدف إلى الحفاظ على استقلالية كل نادي دون التدخل في شؤون الآخر.

حسين لبيب أشار أيضًا إلى أهمية دعم القنوات الرياضية التي تعزز شعبية النادي وتستضيف العائلات الرياضية والشخصيات المؤثرة في العالم الرياضي، وعدم استغلالها في الهجوم على أشخاص.