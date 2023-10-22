بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارتن جريفيث، اليوم الأحد، دخول 14 شاحنة أخرى تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال جريفيث: “بصيص أمل صغير آخر لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لكنهم بحاجة إلى المزيد، أكثر من ذلك بكثير”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أنباء العالم العربي، بدخول عدد من شاحنات المساعدات من معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

أوضحت أن “المساعدات ستُنقل إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني بدير البلح وسط قطاع غزة بإشراف الأونروا”.

مصر تفرض إرادتها

وفرضت مصر إرادتها ورغبتها في تقديم الدعم لسكان قطاع غزة وأدخلت شحنات جديدة من المساعدات التي يشتد الحاجة إليها في القطاع.

بدورها، أكدت إسرائيل اليوم، دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقالت في بيان: “تم إدخال مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة تحتوي على المياه والغذاء والمعدات الطبية إلى جنوب قطاع غزة، عبر معبر رفح في مصر”.