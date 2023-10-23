فى ذكرى ميلاده.. لماذا لم يتزوج كمال أبو رية بعد الفصاله عن ماجدة زكي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان كمال أو رية، حيث انه من مواليد يوم 23 من شهر اكتوبر عام 1962.



نبذة عن حياة كمال أبو رية

درس الفنان كمال أبو رية فى معهد الفنون المسرحية، حيث تخرج فيها عام 1985، وكان يعتبر من أهم فناني الدراما فى منتصف التسعينيات حيث شارك فى عدد كبير من المسلسلات كان أهمها مسلسل السرايا وبين القصرين ومع مرتبة الشرف وأيضا مسلسل ام كلثوم وقاسم مين وسوق العصر.



حياة كمال أبو رية الشخصية

وتزوج كمال أبو رية مع الفنانة ماجدة زكي لاكثر من عشرين عاما قبل الانفصال والذى وقع منذ عدة سنوات بعد اختلاف فى وجهات النظر.



وأنجب كمال أبو رية من ماجدة زكي ثلاث أبناء وهما حبيبة وكريم وأحمد ويقيمون بشكل دائم مع والدتهم ماجدة زكي .

عدم زواج كمال أبو رية بعد انفصاله عن ماجدة زكي

وكشف الفنان كمال أبو رية عن السبب الحقيقى وراء عدم زواجه مرة أخرى بعد انفصاله عن أم أولاده ماجدة زكي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامجها كلمة أخيرة.



وقال كمال أبو ريه عندما سؤل عن سبب رفضه للزواج من أخرى خاصة أن طلاقه من ماجدة زكي تعدى الـ12 عاما قال :لم افكر يوماً في ذلك لاننا كبرنا واولادي كبروا وانا بحبهم وهم بيحبوني وحبيبة هتزعل لو تزوجت هتزعل وهم يقيمون مع والدتهم لان لديها منزل كبير أما أنا فاتنقل في أماكن عدة.