عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4700 شخص

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الأثنين، بارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4700 منذ بداية العدوان.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4561 وأكثر من 14245 مصابا.

 

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 13 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

 

وقالت وكالة الأنباء، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء ما لا يقل عن 13 شهيدا.

وقوع 28 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الكويت في رفح|شاهد

اقتحام نابلس وغارات على غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه في ليلة الأحد|شاهد

قطاع غزة القصف الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية مخيم جباليا غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

شظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ| ماذا حدث على الحدود المصرية؟.. والمتحدث العسكري يكشف التفاصيل

إثارة في الأهلي| قصة "خناقة" مروان عطية.. و"تمرد" نجم الأحمر.. و"ورطة" كولر أمام سيمبا

مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه .. أنغام تتلقى رسالة تهديد على هاتفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي

صوروا نفسكو فيديو| الكشف عن شبكة "فخ المراهقات" الدولية.. وهذه كواليس استدراجهن وابتزازهن

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

انخفاض التدريب العسكري لجيش الاحتلال سبب ضرب موقع مصري بالخطأ.. شاهد

موضوعات متعلقة

انخفاض التدريب العسكري لجيش الاحتلال سبب ضرب موقع مصري بالخطأ.. شاهد

نتنياهو يتعرض لمأساة داخلية والبنية الداخلية تفككت.. أسامة شعت يكشف المستور عن جيش الأحتلال

وقوع 28 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الكويت في رفح|شاهد

هجوم أنغام علي أفيخاي أدرعي ينتهي برسالة تهديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي.. والجماهير تدشن «كلنا أنغام»

اقتحام نابلس وغارات على غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه في ليلة الأحد|شاهد

جنون الاحتلال.. استشهاد 400 شخص في ليلة واحدة بـ قطاع غزة

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

الأشهر أنغام والأحدث لطيفة.. نجوم يهاجمون أفيخاي أدرعي بسبب الاعتداءات على الفلسطينيين

اشتر قطع غيار هيونداي إلنترا من موديل 2007 لـ 2011 بهذه الأسعار

هدم 4 منازل.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على رفح لـ 29 شخصا

تحذير من ظاهرة جوية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

هل ما يحدث في غزة تمهيد للاجتياح البري؟.. العميد محمود محيي الدين يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الشاي.. اكلات وأعشاب لتقوية عضلة القلب

أبرزها العنب ..أطعمة تمنع انسداد الشرايين والجلطات

علامات بالفم قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري

علامات بالقدم مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة| احذر

فيديو

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

لماذا يمنعه الاحـتـ.لال.. كل المساعدات إلى غـ،،ـزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ