جميل عفيفي: دول تدعي المثالية في حقوق الإنسان وتساند الكيان المحتل في الدمار|فيديو

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن هناك ازداوجية في المعاير في التعامل مع القضية الفلسطينية من قبل الدولة المعروف عنها بالديمقراطية.

أكد"عفيفي" من خلال مداخلة هاتيفية مع الإعلامي جابر القرموطى برنامج ”مانشيت” مسانده الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان تقف مع الدولة المحتلة و تقف مع قتلة النساء والاطفال والشيوخ و وقوف عنهم الحياة بأكملها مثل الأكل والشرب والكهرباء والسولار .

أشار إلى أن كل هذا الدعم لهذا الكيان المحتل الظالم و المعونات العسكرية لقتل المدانين، فضلا عن ارتكاب ابشع جرائم الحرب التي تنفذ ضد الأطفال، في الوقت نفسه هؤلاء الدول يدعمون حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير وحقوق الاطفال وهو يقتل الصغار.

وتابع أنه كلام ازداوجية و تضليل للرائ العام العالمي و هذا مع يفعلوا الغرب و الولايات المتحده الامريكية و المعونات التي يدعموها بالسلاح بأكثر من 40 مليون دولار للقتل بها وتدمير المستشفيات و الكنائس و الجوامع و البيوت و المدن و الشوارع و لعمل حرب إبادة جماعية و يتكلمون ايضا عن الارهاب وهم ابشع من الإرهاب.